В петиции, размещенной в ответ на открытое письмо Конгресса русских американцев, сообщается, что большинство русскоязычных американцев не уполномочивали главу вышеуказанной организации обращаться к президенту США.

«Некая организация “Конгресс русских американцев” (КРА) направила президенту Трампу письмо, в котором от имени “5 миллионов русских американцев” высказала возмущение высылкой российских дипломатов и даже заявила, что русские в Америке в связи с этим испытывают дискриминацию. Эта организация характеризуется в Википедии чуть ли не как антикоммунистическая. Безотносительно к тому, что она собой представляла в прошлом, теперь это подставная организация, управляемая из Кремля», – пишет бывший председатель Координационного совета соотечественников США Игорь Бабошкин.

По словам Бабошкина, который позиционирует себя как представитель русскоязычных американцев, «агент влияния Кремля» Наталья Сабельник, председатель КРА, интенсивно распространяет советскую пропаганду на территории США, а также активно сотрудничает с российским посольством.

«Мы считаем своим моральным долгом ответить на письмо, которое, по сообщениям СМИ, направлено Вам председателем подставной прокремлевской организации “Конгресс русских американцев” (КРА). Это письмо, распространяемое в СМИ и социальных сетях, претендует на то, чтобы выражать мнение “пяти миллионов русскоговорящих американцев”, – говорят авторы новой петиции, обращаясь к Дональду Трампу. – Авторы письма сетуют на то, что высылка 60 российских дипломатов негативно влияет на российско-американские отношения; они отрицают российское участие в недавнем отравлении г-на Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Более того, в письме утверждается, что в результате негативного изображения России в американских СМИ как организатора этого чудовищного преступления, русскоговорящие американцы испытывают дискриминацию».

При содействии Российского МИДа и контролируемых Кремлем пропагандистских каналов, таких как Sputnik и RT, письмо получило достаточно широкое паблисити. Информация, содержащаяся в нем, представляет собой вопиющее искажение господствующего в русскоговорящей среде США отношения к России, говорит Игорь Бабошкин.

«Единственная цель авторов – ввести Вас в заблуждение и представить дело так, что все русскоязычные американцы поддерживают действия российского руководства и президента Путина. Нет ничего более далекого от истины, – говорится в новом обращении президенту США. – Мы глубоко обеспокоены положением с правами человека в России, где инакомыслящих и членов оппозиции арестовывают, избивают и преследуют в судебном порядке по сфабрикованным уголовным обвинениям, а иногда и убивают. Мы также глубоко озабочены агрессивной политикой президента Путина в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира, ставящей под угрозу мир и стабильность».

«Мы абсолютно уверены, что письмо от КРА является не чем иным, как частью информационной войны, которую ведет Российская Федерация против Соединенных Штатов. Мы глубоко возмущены наглостью КРА, осмеливающейся выступать от имени всего русскоязычного сообщества Америки. Общаясь с тысячами русскоязычных американцев, мы уверены, что подавляющее их большинство разделяют глубокое негодование по поводу лживого письма КРА, посланного от их имени. Мы решительно осуждаем противоправные действия правительства РФ, которое осуществляет агрессию против соседних государств. Это правительство организует убийства и акты химического терроризма на чужой земле, в том числе недавнюю атаку в Солсбери. Мы одобряем меры, предпринятые Вашей администрацией, включая высылку 60 российских дипломатов. Более того, мы бы приветствовали и более жесткие меры в ответ на агрессивное поведение российского правительства – как за рубежом, так и против несогласных внутри страны», – свидетельствуют активисты.

И, наконец, по словам подписантов, «никто из наших многочисленных знакомых и респондентов среди русскоязычных американцев не сообщал о случаях дискриминации, обусловленной ассоциированием их с Россией».

«Несмотря на обострение напряженности между США и Россией, созданное нынешним руководством Кремля, мы ощущаем себя в Америке как дома и благодарны за предоставленную нам свободу и широкие возможности, которыми мы пользуемся на нашей новой американской родине», – говорится в письме Трампу.

На страницах своего издания “Наш Дом” Игорь Бабошкин разместил текст петиции, а также возможность подписать прошение.