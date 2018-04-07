Дела троих жителей Калифорнии, обвиняемых в произошедшем 27 февраля ограблении магазина Go Wireless в Олбани и похищении его сотрудника, продолжают движение через судебную систему округа Линн, штат Орегон.

Двум из них предъявлены дополнительные обвинения в незаконном применении огнестрельного оружия, сообщает в четверг местное издание Albany Democrat-Herald.

Также 33-летний Кристофер Орландо Родригес (Сакраменто) и 27-летний Виталий Деркач (Розвилл) обвиняются в ограблении первой степени, ограблении второй степени, похищении людей второй степени, попытке похищения людей второй степени, принуждении и краже первой степени с отягчающими обстоятельствами.

Виталий Деркач в понедельник присутствовал в суде, где ему был зачитан список обвинений. Предварительное слушание по его делу также назначено на 23 апреля. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Департаменте шерифа округа Линн, Деркачу также инкриминируется незаконное использование оружия, кража со взломом, владение героином, амфетамином и контрабанда наркотиков.

Он обвиняется по 15 пунктам Уголовного Кодекса.

Третьему подозреваемому, 32-летнему Юрию Мищуку (Ранчо-Кордова), сходные обвинения будут предъявлены 23 апреля. Он обвиняется по 10 пунктам, включая ограбление, похищение людей, кражу со взломом, незаконное использование оружия и т.п.

Юрий Мищук и Виталий Деркач находятся в тюрьме округа Линн с правом выхода под залог в полмиллиона долларов за каждого.

Напомним, что 27 февраля этого года, полиция Олбани получила сообщение о вооруженном ограблении в магазине Go Wireless. В магазин ворвались трое вооруженных мужчин в масках, угрожая оружием заставили одну из сотрудниц открыть сейф и скрылись с несколькими большими сумками, наполненными товарами.

Благодаря GPS-маяка в украденных телефонах полиция вышла на след грабителей и арестовала их, когда те вломились в чье-то жилище и пытались скрыться от погони.