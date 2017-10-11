Около 2:30 утра 11 октября на автотрассе Highway 65 сотрудник полиции города Линкольн остановил автомобиль Acura MDX черного цвета за превышение скорости. На машине, которой управлял 26-летний Виталий Деркач из Розвилла, стоял временный номерной знак, выданный в автосалоне.



Как сообщает пресс-служба полиции Роклина, водитель, 26-летний Виталий Деркач из Розвилла, находился на испытательном сроке. При обыске в салоне была обнаружена стеклянная трубка для курения с остатками метамфетамина, а сам автомобиль, как выяснилось, был угнан в Ауберне 5 октября.

Деркач был арестован и помещен в тюрьму округа Плейсер по обвинениям в управлении угнанным транспортным средством и хранении метамфетамина. Залог был установлен в размере $220 000.