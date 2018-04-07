Бесплатная юридическая помощь в США чрезвычайно редка, однако с помощью системы судов штата Калифорния гражданам предлагается несколько следующих вариантов:

Услуги самообслуживания в судах

Во всех высших судах Калифорнии доступна юридическая помощь для тех, кто не имеет адвоката и представляет себя самостоятельно. Подробную информацию можно получить в судах.

Агентства юридической помощи

Службы юридической помощи действуют во многих городах Калифорнии. Агентства юридической помощи – это некоммерческие организации, предоставляющие бесплатные услуги людям с доходом ниже определенного уровня. Как правило, для получения услуг такого агентства вы должны предоставить доказательства низкого дохода. Поскольку юридическая помощь требуется очень многим, воспользоваться этими услугами могут только достаточно малоимущие люди.

Помимо этого, службы юридической помощи не могут заниматься определенными видами дел. Обычно они оказывают помощь в делах, связанных с домашним насилием, семейным правом, выселением жильцов, социальной помощью, иммиграцией, трудовым законодательством и другими вопросами, способными создать человеку серьезные проблемы в повседневной жизни. Они скорее всего не смогут помочь вам, скажем, с подачей иска об автомобильной аварии (если только вы не обращаетесь с иском в суд мелких тяжб – некоторые программы юридической помощи оказывают поддержку в таких случаях).

Но если вам нужен адвокат, и вы не в состоянии его нанять, будет хорошей идеей обратиться в местное агентство юридической помощи. Только не теряйте духа, если они не смогут вам помочь.

На сайте LawHelpCa.org можно найти ближайшие офисы служб юридической помощи и узнать, какими областями права они занимаются. Также этот сайт поможет вам подобрать адвоката и найти другие бесплатные и бюджетные услуги для жителей вашего округа.

Некоммерческие и общественные организации

Некоммерческие общественные организации, к примеру, борющиеся за гражданские права или против дискриминации жильцов, также могут помочь вам. У некоторых из этих организаций в штате есть юристы, которые могут взяться за ваше дело. Некоторые организации оказывают помощь только группам людей, а не отдельным клиентам. Они способны, к примеру, помочь вам и вашим соседям убедить городской совет установить светофор на оживленном перекрестке.

Воспользуйтесь сайтом LawHelpCa.org, чтобы найти ближайшие некоммерческие организации и узнать, способны ли они помочь с решением ваших юридических проблем.

Правительственные агентства

Существует несколько правительственных агентств, предлагающих юридическую поддержку. Информацию об этих агентствах можно найти в соответствующих разделах нашего сайта.

К примеру, в разделе «Алименты» вы найдете подробные сведения о местных агентствах по взысканию алиментов.

Если вы обвиняетесь в каком-либо преступлении и не можете позволить себе нанять адвоката, вы можете иметь право на помощь государственного защитника. Как правило, он будет рекомендован вам судом. Если в вашем городе нет государственного защитника, или он не в состоянии взяться за ваше дело, суд назначит вам другого бесплатного адвоката.

Адреса и телефоны упомянутых выше правительственных агентств можно найти в телефонном справочнике или в Интернете.

Услуги поиска адвокатов

Службы по поиску адвокатов помогут вам найти бесплатные или доступные услуги юристов. Если вам не полагается бесплатная помощь, эти службы предоставят вам информацию, позволяющую найти доступные юридические услуги. К примеру, у них есть списки адвокатов, которые готовы принять вас для первичной консультации за небольшую сумму – обычно в пределах от $20 до $45. Иногда этой консультации бывает достаточно для дальнейших самостоятельных действий. Адвокат расскажет вам об услугах, которые может вам предложить, и их стоимости. У некоторых адвокатов есть специальные расценки для малоимущих. Некоторые могут помочь вам с ключевыми моментами вашего дела, тогда как всем остальным вы будете заниматься самостоятельно (так называемое ограниченное представительство).

Юридические школы

В некоторых юридических школах есть программы бесплатной помощи с определенными видами проблем. Подробную информацию можно получить в самом учебном заведении либо в местной Ассоциации адвокатов.

Программы разрешения споров

Во многих городах существуют программы «разрешения споров». Они могут выступать посредниками в досудебном разрешении проблем, что позволяет обойтись без услуг адвоката.

Юридическое страхование

На планы юридического страхования можно подписаться через вашего работодателя, профсоюз или кредитный союз. Как правило, большинство планов начального уровня предусматривают консультации по телефону. Также в них могут входить краткосрочные визиты в офис, рассмотрение простых юридических документов, составление завещания, скидки на услуги адвокатов, доступ к базе юридических документов и бланков, краткие переговоры с адвокатом противной стороны.

Юридические страховые планы бывают разными. Если вы решили подписаться на такой план, обратите внимание на то, что именно в него входит. Если в ближайший год вы не рассчитываете воспользоваться услугами плана, подумайте еще раз, нужен ли он вам. Имейте в виду, что адвокаты, оказывающие услуги по страховому плану, скорее всего попытаются продать вам дополнительные услуги. В некоторых случаях приобретение этих услуг будет иметь смысл, но это может свести на нет всю экономию.

Помимо этого, может обнаружиться, что вам не нравится предоставленный по страховке адвокат, но условия договора не позволяют сменить его. Перед приобретением страхового плана следует ознакомиться с местными адвокатами, участвующими в нем.

Если вы приобретаете юридический страховой план у независимого представителя, а не напрямую у корпорации, спонсирующей его (либо через работодателя, профсоюз или кредитный союз), внимательно прочитайте условия договора и сравните их с тем, что обещает вам представитель.

Вы можете иметь право на юридическую страховку, предоставляемую вашим работодателем, профсоюзом или кредитным союзом. Если нет, то обратите внимание на планы, одобренные или спонсированные организацией с высокой репутацией – например, список, ведущийся Американским институтом юридических страховых планов (American Prepaid Legal Services Institute) Ассоциации адвокатов. Также информацию о конкретных страховых планах можно получить в региональном отделении Бюро по улучшению деловой практики (Better Business Bureau).