Полиция штата Орегон сообщает задержании трех жителей Сакраменто, совершивших вооруженное нападение на магазин. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, среди задержанных оказался 27-летний Виталий Деркач и 32-летний Юрий Мищук.

Фото: Statesman Journal

Около 11:40 утра во вторник, 27 февраля 2018 года, полиция Олбани (штат Орегон) получила сообщение о вооруженном ограблении в магазине Go Wireless по улице Клэй-стрит. В магазин ворвались трое мужчин в масках, двое из которых были вооружены. Преступники заставили одну из сотрудниц открыть сейф и скрылись с несколькими большими сумками, наполненными товарами.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, узнали, что один из украденных предметов был снабжен GPS-маяком. С помощью этого маяка им удалось отследить автомобиль Nissan Altima серого цвета, который был брошен подозреваемыми в Салеме (штат Орегон).

Неподалеку от автомобиля полиция Орегона арестовала одного из подозреваемых, 33-летнего Кристофера Родригеса. Родригес был доставлен в госпиталь с симптомами передозировки наркотиками.

Сотрудники полиции Олбани, полиции штата Орегон, полиции Салема и Службы шерифа округа Мэрион организовали оцепление района. Ими были арестованы 27-летний Виталий Деркач и 32-летний Юрий Мищук, которые совершили проникновение в жилой дом внутри оцепленного периметра, а затем попытались скрыться. Все трое арестованных проживали в Сакраменто (штат Калифорния).

При обыске по адресу в Олбани, на который была зарегистрирована машина подозреваемых, был обнаружен угнанный в Сакраменто автомобиль Toyota Prius.

Кристофер Родригес был арестован властями округа Мэрион по обвинениям в незаконном хранении героина и даче ложных показаний. Выяснилось, что в Калифорнии на его имя также был выдан ордер на арест.

Виталий Деркач и Юрий Мищук были арестованы властями округа Линн по следующим обвинениям:

– ограбление 1 степени;

– ограбление 2 степени;

– похищение людей 1 степени;

– похищение людей 2 степени;

– кража со взломом 1 степени;

– незаконное использование оружия;

– принуждение.

Сотрудники полиции Олбани продолжают расследование. Всех имеющих какую-либо информацию о данном преступлении просят связаться с сержантом Дэном Джонсом по телефону 541-917-7686.

Виталий Деркач ранее задерживался полицией Розвилла по обвинениям в управлении угнанным транспортным средством и хранении метамфетамина.