Президент Конгресса русских американцев Наталия Сабельник от имени Национального совета директоров (КРА) опубликовала открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывает американского лидера остановить “новую холодную войну”.

“Мы вынуждены писать Вам, чтобы выразить наше глубокое сожаление в связи с тем, что Вы лично санкционировали решение высылать 60 российских дипломатов из США, а также закрыть Генеральное консульство России в Сиэтле. А время, которое Вы выбрали для этого решения невыносимо жестоко, поскольку эти беспрецедентные санкции были объявлены тогда, когда Россия и россияне во всем мире находятся в трауре, потрясенные массовыми жертвами в основном женщин и детей в пожаре в городе Кемерово.

Команда Сабельник считает, что “сейчас рано делать вывод о том, что Россия виновна в нападении на Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве”. По их словам, политики должны дождаться окончания законного процесса расследования.

“Мы, русские американцы, глубоко обеспокоены последним циклом санкций и страдаем от них больше всех. Мы больше не можем пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско, а теперь еще и в Сиэтле. Для того, чтобы получить визу и посетить своих родственников, мы должны лететь через всю страну, чтобы попасть на прием в консульство России в Нью-Йорке или Вашингтоне. Мы больше не можем приглашать наших родственников к себе, потому что они чаще стали получать отказы в получении визы США. Закрытие консульств, высылка дипломатов только ухудшает нашу жизнь. А ведь 90 процентов русских американцев проголосовали за Вас, надеясь Вы восстановите отношения с Россией и отмените санкции. Мы получили результат совершенно противоположный тому, который Вы обещали во время предвыборной кампании. Сегодня, похоже, Вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения”, – укоряет президента Сабельник.

“Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Нет сомнений в том, что курс российско-американских отношений, который Вы проводите, направлен на ухудшение этих отношений, такое курс не может привести ни к чему хорошему. Этот курс стал серьезным препятствием на пути конструктивного диалога. Более того, недружественная риторика в отношении России порождает ненависть к русским. Пять миллионов русских американцев, живущих в этой стране, должны нести основную тяжесть последствий этих бездумных слов и действий. Такая политика не служит интересам Америки, а ведет в пропасть русофобии”, – продолжает президент Конгресса русских американцев.

“Мы просим вас остановить эту новую холодную войну, которая все больше выходит из-под контроля. Санкции против России должны быть сняты, а диалог между Россией и Соединенными штатами должен быть начат. К сожалению, чем слабее связи, связывающие Россию и Соединенные Штаты, тем сильнее опасность войны, которая угрожает американцам и всему миру”, – пишет госпожа Сабельник.

Конгресс русских американцев является общеамериканской организацией, созданной в 1973 году, в которой состоят несколько тысяч членов, в основном это американские граждане русского происхождения. По словам Наталии Сабельник, КРА является “признанным голосом русских американцев”.

“Мы внесли свой вклад в обогащение Америки, а среди членов КРА Вы найдете как лауреата Нобелевской премии, так и многочисленных русско-американских инноваторов, художников и выдающихся деятелей гуманитарных наук, искусств и наук. КРА всячески поддерживает американские идеалы демократии, гражданских прав, человеческого достоинства и верховенства закона”, – заключает лидер американцев российского происхождения.