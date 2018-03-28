На западном побережье США проживает более ста тысяч российских иммигрантов. 90 000 из них выбрали своим новым домом Калифорнию, а еще 15 000 поселились в окрестностях Сиэтла (штат Вашингтон). Многие из них поддерживают связи со своей родиной, для чего им приходится иметь дело с дипломатическими учреждениями России в США.

Оформление документов в российском консульстве всегда было длительным процессом, в интервью The Seattle Times рассказывает Андрей Фомичев, программист из Microsoft. Для продления паспорта приходилось заранее назначать дату визита, а затем еще несколько месяцев ждать выпуска нового паспорта и лично приезжать за ним.

С закрытием дипломатических представительств в Сан-Франциско, а затем в Сиэтле, на всю страну остается всего 3 российских консульства: в Вашингтоне (округ Колумбия), Нью-Йорке и Хьюстоне. Фомичев надеется, что оставшиеся консульства наладят процесс продления паспортов по почте, чтобы людям не приходилось для этого дважды совершать поездку в несколько тысяч миль.

По мнению Марка Юсупова, члена Русского консультативного совета Западного Голливуда, многие россияне станут прибегать к услугам частных компаний, специализирующихся на помощи в оформлении паспортов и виз. При этом будет достаточно единственного посещения консульства в Вашингтоне или Хьюстоне – если, конечно, они тоже не закроются при очередном обострении политической ситуации.

Прекращение работы консульства в Сиэтле особенно сильно ударит по многодетным семьям, которым теперь придется ездить для оформления документов в Техас или на восточное побережье. Многие из них будут просто не в состоянии позволить себе такую поездку.

В Сиэтле расположены крупные технологические компании, центры медицинских исследований и университеты, принимающие на работу и учебу граждан России. Проживающие здесь россияне посещают консульство для продления паспортов и оформления различных документов. С закрытием консульства в Сиэтле делать это станет труднее.

Сергей Гладыш переехал в Соединенные Штаты из Москвы 18 лет назад, рассказывает телеканал FOX.

«Я несколько раз посещал консульство, чтобы продлить паспорт, а мои знакомые приходили туда за российскими визами», – в эфире телеканала говорит Гладыш.

В понедельник, как раз перед закрытием консульства в Сиэтле, Сергей оформлял там документы.

«Я считаю, что это создает у общественности неверное впечатление о том, как американское правительство относится к нам. Зачем они закрывают консульство, которое так важно для нас?» – спрашивает он.

Сергей Гладыш – президент некоммерческой организации под названием «Инициатива по российско-американскому сотрудничеству». По его словам, закрытие консульства нанесло удар по его стараниям нормализовать взаимоотношения между двумя странами и уменьшить количество «русофобии».

«Мы надеялись, что с приходом Трампа к власти отношения между США и Россией улучшатся», – сетует Сергей.