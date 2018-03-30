Помочь семьям, пострадавшим в ужасной катастрофе в Кемерово, пообещали уже несколько американских организаций в Сакраменто, Сиэтле и других городах Западного побережья США. В частности, о проведении благотворительной акции объявила Западно-американская епархия Русской православной церкви заграницей.

«С невероятной болью в сердце восприняли мы весть о трагических событиях в Кемеровской епархии, унесших жизнь многих детей. И ныне, движимые христианскими чувствами сострадания и братской любви, мы молимся об упокоении душ почивших, о здравии лежащих в больницах и призываем оказать посильную помощь всем пострадавшим семействам через благотворительный фонд имени святителя Иоанна (Максимовича), – говорится в пресс-релизе Церкви. – Этот великий архипастырь русского рассеяния всегда спешил к страдальцам, больным, скорбящим и изнемогающим под тяжестью своего жизненного креста, спешил с конкретной помощью, добрыми словами любви, утешения и надежды. Последуем и мы, хотя бы в малой степени, примеру нашего великого небесного покровителя и постараемся внести свою лепту на нужды семейств пострадавших, чтобы оказать им помощь в преодолении последствий этой трагедии и дать им почувствовать любовь в эти тяжелые для них дни».

К благотворительному марафону присоединяются не только некоммерческие организации, но и предприниматели, а также рядовые граждане.

«Мы совершенно бесплатно поможем любому американцу оформить срочную визу либо другие документы, если его семья или близкие находятся среди пострадавших при пожаре в Кемерово», – заявил «Славянскому Сакраменто» исполнительный директор визового центра Rush In Documentation Center Вадим Печерский.

Организация Rush In Documentation Center является одной из старейших в регионе Лос-Анджелеса и действует в Западном Голливуде с 1994 года. Работники центра оказывают помощь по иммиграционным и юридическим вопросам, а также с оформлением виз и паспортов, переводами документов и т. д.

Благотворительный марафон проходит также в столице Калифорнии Сакраменто.

Российская полиция в пятницу арестовала главу компании, которой принадлежит торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово, где в минувшие выходные погибли при пожаре 64 человека.

Как сообщает Следственный комитет, Юлия Богданова не приняла надлежащих мер для обеспечения пожарной безопасности ТЦ. Богданова – генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежит торговый центр, сообщает Голос Америки.