Решение министра торговли вызвало опасения, что это снизит число ответов и нарушит точность статистики, передает Голос Америки. Министр торговли США Уилбур Росс объявил, что в следующий раз во время переписи населения всех жителей будут спрашивать о статусе гражданства.

Бюро переписи населения проводит исследование каждые 10 лет, следующая перепись намечена на 2020 год. Вопросы необходимо окончательно сформулировать к 31 марта.

Как сообщил Росс в понедельник вечером, он решил добавить вопрос о статусе гражданства после получения соответствующего запроса от Министерства юстиции, которое считает это необходимым для получения информации и обеспечения соблюдения закона, защищающего избирательные права меньшинства.

Решение вызывало критику со стороны людей, которые считают, что вопрос о статусе гражданства может оттолкнуть людей от участия в переписи из-за опасений по поводу оооо, как правительство может использовать эту информацию, что в итоге приведет к заниженной оценке количества жителей.

Результаты переписи помогают определить число мест в Палате представителей от каждого штата, а также влияют на распределение федеральных средств при финансировании различных программ.

Калифорния – против

Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавье Бесерра объявил, что штат подаст иск против этого «незаконного» шага.

«На первый взгляд безобидная, эта мера может повлечь за собой коварные последствия», – заявил он в статье дляSan Francisco Chronicle, которую написал в соавторстве с госсекетарем штата Алексом Падилья.

Экс-генпрокурор США Эрик Холдер, в настоящий момент возглавляющий демократический комитет по распределению округов, заявил, что его организация также намерена обжаловать решение в суде, назвав его «мотивированным чисто политическими соображениями».

«Этот вопрос снизит процент отвечающих и нарушит точность подсчета, что на десятки лет приведет к разрушительным последствиям в плане избирательных прав и распределения миллиардов долларов федеральных средств, – заявил Холдер. – Если задавать этот вопрос, штаты не получат правильное количество мест, а граждане недополучат федеральные средства на здравоохранение, образование и инфраструктуру».

Он также отметил, что, по его опыту работы в Минюсте, вопрос о гражданстве «не является ключевым для обеспечения соблюдения закона об избирательных правах».

Вопрос о гражданстве ранее уже задавался в рамках переписи. Как напомнил Росс, в последний раз вопрос был включен в анкету в 1950 году, однако сейчас этот вопрос задается в рамках других опросов, которые проводит Бюро переписи населения.

Росс отметил опасения по поводу снижения числа участников переписи, в том числе и со стороны самого Бюро переписи населения, однако, по его словам, в Минюсте нашли мало «эмпирических доказательств того, что включение вопроса о гражданстве существенно снижает число отвечающих».

Бюро переписи планирует предложить людям отвечать на вопросы в бумажной форме, по Интернету или по телефону. В случае отсутствия ответа в дома направляют сотрудников с целью задать оставшиеся вопросы лично.

По словам Росса, он учел вероятный рост расходов в связи с необходимостью чаще отправлять такие команды из-за снижения числа ответов, однако «необходимость в точных данных о гражданстве» перевешивает эти соображения.