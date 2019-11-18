Согласно сообщениям пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, командиры украинской армии приказали своим подчиненным вывесить флаги США на линии фронта.

Фото: Народная милиция ЛНР

«На фоне продолжающихся противоречий в США между президентом и политическими силами в решении вопроса, касающегося возобновления военной помощи Украине, особо одаренные командиры бригад ВСУ не придумали ничего умнее, как вывесить американские флаги на своих позициях», – говорится в распространенном властями ЛНР новостном релизе.

По словам представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, к приезду американских журналистов из издания New York Times украинские патриоты приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский.

«Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки. Но если бы эти горе-командиры хотя бы немного помнили из школьной программы такой предмет как история, то знали бы, что вывешенный флаг того или иного государства на участке местности или объекте символизирует их принадлежность именно тому государству, флаг которого развевается над ними. Такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война на Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента», – говорится в сообщении для прессы.

По словам представителей ДНР, украинские командиры «надеются, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом, и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине».