В США планируется запуск продаж русской водки «Tundra», а также расширение географии присутствия на рынке Америки водки «Russian Value». компания уже продала на американском рынке 13 тысяч декалитров алкоголя, в этом году планируется увеличить продажи в 2 раза.



Компания в очередной раз примет участие в крупной профессиональной выставке WSWA Convention & Exposition – 2018, которую организует в Лас-Вегасе Ассоциация оптовых продавцов алкогольной продукции США. Выставка ежегодно собирает более 200 участников из числа крупнейших игроков мирового алкогольного рынка.

В этом году «Татспиртпром» сделает акцент на водку бренда «Tundra», сообщается на сайте компании. На выставке также будет представлена водка «Russian Value», которая уже реализуется в Техасе, Иллинойсе, Джорджии и Оклахоме. С этого года запуск продаж водки этого бренда запланирован в Калифорнии и Флориде, которые входят в топ 10 наиболее потребляющих алкоголь штатов США.

По итогам 2017 года компания реализовала на американском рынке 13 тысяч декалитров алкоголя, в этом году планируется увеличить продажи в 2 раза. Также запланирован старт продаж водки «Russian Value» в Калифорнии и Флориде, которые входят в топ 10 наиболее потребляющих алкоголь штатов США.