Христиане-активисты хотят учредить национальный праздник в честь недавно умершего проповедника-евангелиста Билли Грэмма. Петиция с данным предложением уже собрала около 80 тыс. подписей.

“Давайте введем национальный праздник в честь Билли Грэма! В ходе своей миссионерской деятельности, включая проекты Mission World и Global Mission, мистер Грэм проповедовал перед самой большой аудиторией в истории – почти 215 миллионов человек в более чем 185 странах мира, – говорится в петиции, размещенной на сайте Change.org. – Еще сотни миллионов слушали его через телевидение, видеозаписи, фильмы и Интернет. Советом пастора Грэма пользовались президенты, а о симпатиях к нему как в религиозных, так и в светских кругах свидетельствуют оказанные ему почести, включая почетное членство во множестве учебных заведений в США и за границей. Подпишите нашу петицию о введении национального праздника в честь этого великого человека”.

Напомним, что протестантский проповедник Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет в своем доме в Северной Каролине 21 февраля. Его похоронили в простом гробу, сделанном обратившимися в христианство заключенными.