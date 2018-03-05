Какой штат является наилучшим по качеству жизни? И какие факторы влияют на этот показатель? Этими вопросами задались исследователи из U.S. News и пришли к выводу, что на первом месте по качеству жизни находится штат Северная Дакота. Худший из всех североамериканских штатов – Калифорния.

Во-первых, чистая окружающая среда. За последние полвека американские законодатели приняли множество мер, которые не только помогают сохранить природные ресурсы страны, но и защищают людей от воздействия вредных выбросов. Качество окружающей среды оценивается по степени загрязнения воздуха и воды, а также по статистике хронических заболеваний, вызываемых загрязнением.

Во-вторых, не менее важна здоровая социальная обстановка. Там, где люди ощущают поддержку общества, они чувствуют себя более счастливыми, что положительно влияет на их физическое и душевное здоровье. Качество социальной среды может оцениваться по тому, как часто люди участвуют в общественной активности и проводят время с родственниками, друзьями и коллегами по работе.

По мнению издания U.S. News, самыми лучшими по сочетанию этих двух факторов являются штаты Северная Дакота и Миннесота. За ними в списке следуют Висконсин, Нью-Гемпшир, Южная Дакота и Миссисипи.