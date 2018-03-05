В качестве ответа на международные санкции, последовавшие после аннексии Крыма в 2014 году, президент Российской Федерации Владимир Путин запретил импорт европейских молочных продуктов в Россию. Исчезновение французской, итальянской и швейцарской продукции создало в стране повышенный спрос на высококачественный сыр.

Фото: NBC News, Деловая Россия

«Война санкций» привела к усилению борьбы с контрабандой – в 2015 году только в одном из рейдов было конфисковано 470 тонн сыра. Нелегально ввезенные в страну продукты сжигались или раскатывались катками.

Олег Сирота, заметив неожиданно открывшееся на рынке окно, бросил работу программистом и инвестировал 300 000 долларов в производство натурального российского сыра, сообщает NBC.

«Я продал свою квартиру, машину, бизнес и занял денег», – рассказывает Сирота.

Риск оправдал себя. Теперь Сирота владеет целой молочной фермой рядом с цехом по производству сыра, однако спрос на его продукцию настолько высок, что ему приходится закупать молоко на стороне.

Его ферма с 11 сотрудниками работает 24 часа в день без выходных. Сейчас она дает 800 фунтов (350 кг) сыра в день, а к концу года запланировано увеличение объемов производства до 4 000 фунтов (1800 кг).

По словам Сироты, его предприятие приносит ежемесячную прибыль в несколько тысяч долларов. Спрос на сыр настолько большой, что некоторые покупатели готовы вносить предоплату в размере больше сотни долларов за головку сыра.

«Теперь понятно, почему я так люблю Путина?» – говорит он с улыбкой.

По словам председателя объединения «Союзмолоко» Андрея Даниленко, многие российские фермеры на выборах собираются поддержать Путина.

«За последние 10 лет фермеры увидели результаты усиленной поддержки правительством аграрного сектора, и лично Путин сыграл в этом значительную роль, – объяснил он. – Сегодня фермеры видят его как человека, который улучшил их жизнь и дал возможность развиваться, так что сельское хозяйство является одним из несомненных успехов президента Путина».

После распада Советского Союза выросший в Калифорнии Даниленко приехал на историческую родину и начал с небольшого фермерского хозяйства. Сейчас он представляет российских производителей молока и является совладельцем крупной сельскохозяйственной компании.

«Санкции, по сути, побудили нас обратить пристальное внимание на собственное производство, в особенности на его эффективность», – сказал Даниленко, добавив, что сельское хозяйство и производство продовольственных товаров являются одними из самых быстрорастущих отраслей страны. Когда-то Россия была крупнейшим импортером зерна, а теперь экспортирует его в рекордных количествах.

Из Калифорнии – в Россию

Андрей Львович Даниленко родился 6 апреля 1967 года в семье русских иммигрантов в Сан-Франциско (Калифорния).

С 1989 года он постоянно проживает в России. В 1995 году Даниленко закончил исторический факультет Московского государственного университета, а в июне 2004 года получил диплом по специальности «бизнес-менеджмент» в Санкт-Петербургской академии права и бизнеса.

Как сообщает агентство новостей Bloomberg, с 1997 года Даниленко занимает пост президента группы компаний «Русские фермы». С 1986 по 1989 год он вел курсы русского языка в Американско-российском институте в Сан-Франциско.

Также он работал координатором программ обмена специалистами в Центре российско-американских инициатив. На этой должности Даниленко отвечал за сотрудничество между американскими и европейскими организациями в сфере профилактики и лечения алкоголизма и наркотической зависимости.

С ноября 1993 года Даниленко был президентом основанного им Международного фонда «Русские фермы», а с 1997 года – президентом группы компаний «Русские фермы». В 2008 году он стал председателем Национального союза производителей молока («Союзмолоко») – некоммерческой организации, созданной с целью обеспечения финансовой эффективности молочных предприятий.

Среди наград и достижений Андрея Львовича Даниленко – медаль Преподобного Сергия Радонежского II степени, первое место на всероссийском конкурсе «Менеджер года – 2004» и премия «Аграрная элита России» имени П. А. Столыпина за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса.