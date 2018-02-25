Дональд Трамп посетит похороны баптистского проповедника Грэма

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп посетит пятничные похороны преподобного Билли Грэма. Об этом в понедельник сообщает Голос Америки со ссылкой на AP. В последний путь Билли Грэма проводят также Билл Клинтон, Джимми Картер, Барак Обама и семья Бушей.

«Великий Билли Грэм умер. Не было никого, кто был бы подобен ему! Его будет недоставать христианам и (приверженцам) других религий. Совершенно особенный человек», – написал в «Твиттере» президент Трамп.

Трамп сказал, что Грэм «был одной из самых значительных фигур за последние сто лет – американским героем, жизнь и авторитет которого обеспечили ему прозвище “Посол Господа Бога”. Билли Грэм был именно таким человеком. Сегодня мы думаем о нем, теперь находящемся дома – на небесах».

Всемирно известный баптистский проповедник Билли Грэм, выступавший с проповедями перед миллионами людей по всему миру, скончался в возрасте 99 лет в своем доме в Северной Каролине 21 февраля. Сын проповедника Фрэнклин Грэм рассказал, что тело его отца похоронят в простом деревянном гробу, сделанном обратившимися в христианство преступниками.

В субботу гроб с телом Билли Грэма будет перевезен из Эшвилла, Северная Каролина, в близлежащий Шарлотт. В понедельник и вторник он будет находиться на территории Библиотеки Билли Грэма, а на следующие два дня будет с почестями помещен в ротонду Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия.

В пятницу, 2 марта, в Шарлотт состоится служение для членов семьи. Мистер Грэм упокоится рядом со своей женой в Саду Молитвы в Библиотеке Билли Грэма. Рут Белл Грэм, которая часто навещала заключенных и кормила их в своем доме после освобождения, была похоронена в таком же гробу из Луизианы в 2007 году.

Между тем, известная своим экстремизмом Баптистская церковь Вестборо пикетирует похоронные мероприятия Билли Грэма. По словам демонстрантов, Билли Грэм уклонялся от осуждения гомосексуального образа жизни, не достаточно рьяно ополчался на аборты и разводы в среде христиан. Пикетчики называют Грэма “лжепророком” и просят не поклоняться ему.

Билли Грэма называют “духовным советником” американских президентов. Сообщается, что в последний путь Билли Грэма проводят все оставшиеся в живых президенты: Билл Клинтон, Джимми Картер, Барак Обама и семья Бушей.

Также известно, что похороны проповедника намеревается посетить бывший глава Объединения славянских баптистских церквей Западного побережья США, Николай Бугриев.