Простой гроб для простого человека с глубоко простой вестью о любви Господа – вот что видят приехавшие поклониться Билли Грэму, евангелисту из Северной Каролины, который за свою жизнь выступил с проповедями перед 215 миллионами верующих по всему миру.

Гроб из сосновой фанеры, изготовленный в 2006 году заключенными тюрьмы штата Луизиана, украшен скромным деревянным крестом. Об этом сообщил сын пастора Фрэнклин Грэм.

Во время миссионерской поездки в тюрьму Фрэнклин Грэм увидел, как заключенные трудолюбиво сколачивают простые деревянные гробы – и вскоре он узнал, почему. Эта инициатива началась, когда начальник тюрьмы Берл Кейн обнаружил, что многих скончавшихся заключенных, не имевших денег, хоронили в картонных коробках.

Кейн привлек осужденных к изготовлению фанерных гробов для них самих и для тех, кто не мог их себе позволить. Заключенные – многие из них бывшие закоренелые преступники, обратившиеся в христианство – делали гробы и осеняли их молитвой.

Фрэнклина Грэма поразила простота и естественная красота этих гробов, и он попросил изготовить такие же гробы для его родителей, Билли и Рут Грэм. Имена заключенного Ричарда Лиггетта по прозвищу Кузнечик и его помощников были выжжены на дереве.

«Мне понравился этот простой гроб с крестом на крышке», – сказал Фрэнклин в 2006 году.

В субботу гроб с телом Билли Грэма будет перевезен из Эшвилла, Северная Каролина, в близлежащий Шарлотт. В понедельник и вторник он будет находиться на территории Библиотеки Билли Грэма, а на следующие два дня будет с почестями помещен в ротонду Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия.

В пятницу, 2 марта, в Шарлотт состоится служение для членов семьи. Мистер Грэм упокоится рядом со своей женой в Саду Молитвы в Библиотеке Билли Грэма. Рут Белл Грэм, которая часто навещала заключенных и кормила их в своем доме после освобождения, была похоронена в таком же гробу из Луизианы в 2007 году.

Как сообщает The Hill, на похоронах известного проповедника будет присутствовать президент Дональд Трамп. Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет в своей резиденции в горах Северной Каролины 21 февраля этого года.