В южнокалифорнийском городе Джошуа-Три полиция обнаружила родителей, которые на протяжение 4 лет держали своих детей в деревянном ящике.

Сотрудники Службы шерифа округа Сан-Бернардино патрулируя улицы города Джошуа-Три, неожиданно наткнулись на нищенскую резиденцию, в которой в нечеловеческих условиях содержались дети.

Полицейские обнаружили выглядевший брошенным прицеп-дачу и большой ящик, сколоченный из досок. На территории было несколько больших ям, а также кучи мусора и человеческих фекалий. Внутри и снаружи прицепа бродили 30-40 кошек. На участке не было электричества и водопровода. В ходе осмотра сотрудники Службы шерифа обнаружили троих подростков в возрасте 11, 13 и 14 лет, а также их родителей, Мону Кирк и Дэниела Панико.

Расследование выявило, что дети жили в деревянном ящике размером 20х10 футов (6х3 метра) на протяжении примерно четырех лет. Они страдали от недостаточного питания и находились в непригодных для проживания условиях. Вызванные на место происшествия сотрудники Службы защиты детей взяли их под свою опеку.

Мона Кирк и Дэниел Панико были арестованы и помещены в тюрьму Моронго-Бейсин за нарушение статьи 273А(А) Уголовного кодекса – преднамеренное жестокое обращение с детьми. Сумма залога установлена в $100 000.