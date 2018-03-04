В Санта-Монике разыскивается 32-летний Роберт Абалов в связи с дерзким ограблением ювелирного магазина.

28 февраля 2018 г. Департамент полиции Санта-Моники получил вызов к ювелирному магазину Curated Los Angeles по Монтана-авеню. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в магазин вошел мужчина с подозрительным устройством в руках и потребовал у работника магазина ювелирные изделия с витрины. Работник подчинился требованиям грабителя.

Затем подозреваемый начал спорить с работником магазина и убежал вместе с подозрительным устройством. Во время бегства он выронил взятый в магазине товар. Подозреваемый сел в машину и поехал в северном направлении по 15-й стрит, по пути задев несколько припаркованных автомобилей. Столкнувшись со стоящим автомобилем в 300-м квартале 15-й стрит, подозреваемый вышел из машины и скрылся в жилом квартале.

При проверке машины подозреваемого на земле рядом с водительской дверью было обнаружено подозрительное устройство. Вокруг района было выставлено оцепление. Кинологи и отряд спецназа полиции Санта-Моники начали поиск подозреваемого, а саперы Службы шерифа округа Лос-Анджелес провели осмотр подозрительного устройства.

Устройство было подорвано саперами, в настоящее время ведется исследование его обломков.

Департамент полиции Санта-Моники просит помощи общественности в розысках подозреваемого, совершившего вооруженное ограбление в ювелирном магазине Curated Los Angeles по адресу: 1604 Montana Avenue.

Подозреваемый был опознан как 32-летний Роберт Арт Абалов. Его приметы: рост 5 футов 7 дюймов (170 см), вес 145 фунтов (65 кг), волосы короткие коричневые, глаза карие. Абалов проживает в Лос-Анджелесе, его текущее местонахождение неизвестно.

На основании собранных улик и результатов предварительного расследования Абалов был назван главным подозреваемым в ограблении. Абалова следует считать опасным. При встрече не пытайтесь вступить с ним в контакт, а немедленно сообщите в службу 911 или в местное отделение полиции.

Всех имеющих какую-либо информацию о данном происшествии просят позвонить в Департамент полиции Санта-Моники по телефону (310) 458-849.