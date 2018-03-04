В штате Вашингтон идет сбор средств в пользу семьи погибшего в горах подростка – 16-летнего Эдди Петрика. Трагический инцидент произошел 3 марта во время любительской фотосессии на пике Рэттлснейк-Ледж, находящемся около города Норт-Бенд на северо-западе штата.

Как сообщил представитель правоохранительных органов штата Вашингтон, Эдди Петрик с несколькими друзьями взобрался на заснеженную гору, где решил сделать фотографии своего товарища на фоне зимних пейзажей. Поскользнувшись на обледеневшем склоне, Петрик сорвался вниз с высоты нескольких сотен футов. К сожалению, молодой фотограф не выжил при падении.

Семья и близкие погибшего объявили кампанию по сбору средств на сайте GoFundMe, где всего за 7 часов неравнодушные жертвователи внесли $20 тыс.

По словам родственников и друзей, Эдди был примерным христианином и активным членом церкви Church of Grace в городе Рентон.