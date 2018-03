Житель Вашингтона сообщил в местный Департамент транспорта о возможном мошенничестве с разрешениями на временную парковку со стороны посольства России в Вашингтоне. Его догадка была подтверждена, сообщает Голос Америки.



Вашингтонец заметил, что часть разрешений на временную парковку на стоянке, где обычно останавливаются автомобили сотрудников российского посольства, являются ксерокопиями оригинальных документов. Таким образом, как он предположил, посольство России попыталось захватить дополнительные парковочные места.

«Похоже, что посольство России получило разрешение на 4 парковочных места, сделало дополнительные копии и отхватило целый квартал. Может кто-то с этим разобраться?» – обратился пользователь Twitter к городским коммунальным службам и мэру Вашингтона.

В столице США для бронирования временных парковочных мест необходимо обратиться в коммунальную службу с заявлением и оплатить разрешение. После этого водитель получает электронный документ, который нужно распечатать и разместить на месте парковки.

@311DCgov @DDOTDC @MayorBowser It looks like the Russian Embassy got reserved parking for 4 spaces… and made copies and took an entire block. Can someone look into this? pic.twitter.com/BDu97HWw7q

— Ted Northrop (@tednorthrop) February 26, 2018