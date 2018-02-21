Бронерюкзак для школьников становится хитом после массовых расстрелов

Страх и бессилие – такие эмоции охватили родителей школьников по всей Америке после недавней трагедии в одной из школ Флориды. Папа школьника из Техаса сделал сыну бронерюкзак, сообщает Голос Америки.

Между тем, президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу со школьниками, родителями и учителями школы имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, где в минувшую среду бывший ученик застрелил 17 человек.

Президент собрал их, чтобы выслушать мнения по этому вопросу. Во встрече также приняли участие вице-президент Майк Пенс и министр образования Бетси Девос.

«У меня есть много идей, и у других людей есть много идей. Мы выберем самые перспективные идеи, которые возымеют эффект, и мы претворим их в жизнь. Это не будут просто разговоры, как это было раньше, – заверил президент собравшихся. – Все это тянется слишком долго, слишком много уже было примеров, но мы добьемся результатов. Я благодарю всех вас за то, что вы сегодня пришли сюда, и я бы хотел услышать от вас любые предложения на будущее, на основе того ужасного опыта, которые вы получили».

Сотни учеников парклендской школы им. Марджори Стоунмэн Дуглас в среду устроили акцию протеста у здания Капитолия штата Флорида в Таллахасси, призывая законодателей ужесточить контроль над оборотом оружия, спустя неделю после одного из самых массовых убийств в американских школах.