К Сакраменто и Сан-Франциско приближается очередной штормовой фронт, сообщает Национальная метеорологическая служба США. Жителей долины ожидает дождливая погода, но основной удар примут на себя горы. Обильный снегопад и ограниченная видимость приведут к значительным задержкам на дорогах и могут вызвать закрытие автомагистралей.

Если вы собираетесь в поездку, по возможности запланируйте ее до вечера среды или подождите до воскресенья, советуют метеорологи.

Штормовое предупреждение действует с вечера среды по субботу. Дорожное движение в горных и предгорных районах будет крайне затруднено. Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок. Измените свои планы, а если это невозможно – подготовьтесь к опасным дорожным условиям.

Благодаря сочетанию влажной погоды и низкой снежной линии надвигающийся шторм может стать одним из самых мощных за последние несколько лет. Со среды по субботу в горных районах ожидается выпадение от 3 до 5 футов (100-150 см) снега.