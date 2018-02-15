17 человек погибло в результате стрельбы во флоридской школе

Cтрельба произошла в старшей школе им. Марджори Дуглас города Паркленд в штате Флорида, примерно в 70 км от Майами. Примерно в 18:30 по местному времени состоялась пресс-конференция, на которой Скотт Израэл, шериф округа Броуард, сообщил, что погибли по меньшей мере 17 человек. Судя по всему, речь идет как о сотрудниках школы, так и об учащихся, сообщает Голос Америки.

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Человек, предположительно устроивший стрельбу, задержан полицией. Это – 19-летний Ник Круз, бывший ученик школы, отчисленный примерно год назад за плохое поведение. На кадрах, облетевших американские телеканалы, видно, как юношу в наручниках выводят из полицейской автомашины. При нем были обнаружены, как было сказано, “большое количество” магазинов с патронами и винтовка AR-15. Пока неясно, являлось ли это оружие автоматическим, т. е. способным стрелять очередями, но обычно – это модификация армейского автомата M-16, которая продается гражданскому населению и стреляет только одиночными.

Как рассказал шериф Израэл, прибывшие по тревоге полицейские обнаружили ужасную картину: 12 погибших были найдены внутри здания школы, двое – снаружи, один – на прилегающей улице.

В настоящий момент весь район вокруг школы оцеплен подразделениями спецназа SWAT. На месте трагедии работают сотрудники ФБР, которые, в частности, активно проверяют “цифровой след” вероятного преступника: его корреспонденцию в электронной почте и социальных сетях. В интервью телеканалу CNN, один из старшеклассников, знавших Ника Круза лично, признался, что какое-то время назад тот показывал ему оружие, но непонятно, какое именно и кому оно принадлежало.

О случившемся был немедленно проинформирован президент США Дональд Трамп, который сразу же выразил свое сочувствие всем пострадавшим.

«Мои соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать, что в американской школе небезопасно», – говорится в обращении президента США, размещенном в «Твиттере».

Одновременно, сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон, выступая по телевидению с Капитолийского холма, заявил, что подозреваемый зашел в здание с противогазом и дымовыми шашками и включил пожарную сигнализацию, предположительно – чтобы все, кто был на занятиях, выбежали в коридор, где он находился. На данный момент, эта информация проверяется правоохранительными органами.

Вслед за пресс-конференцией с участием шерифа, на брифинге для прессы выступили представители местной больницы округа Броуард. Они сообщили, что в отделение скорой помощи поступили 17 человек. На данный момент двое из них скончались от полученных ран, три человека находятся в критическом состоянии и состояние еще троих – стабильное.