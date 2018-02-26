Подросток из консервативной украинской семьи из Мэриленда рассказал «Славянскому Сакраменто» о своей мечте сменить пол.

Родители Питера Яковенко (настоящее имя по известным причинам не указывается) иммигрировали в США из Украины, когда эта страна еще была частью Советского Союза. Сегодня они проживают в штате Мэриленд.

Вскоре после переезда в Америку в консервативной еврейской семье родилась девочка, которая воспитывалась соответствующим образом.

«Я начал осознавать свое половое несоответствие с раннего возраста, – рассказал в интервью “Славянскому Сакраменто” 18-летний Питер. – Дома я любил ходить раздетым и пользовался мужской уборной, за что меня регулярно бранили и наказывали».

В школьные годы Яковенко поставили диагноз – гендерная дисфория. Психологи иногда описывают подобное состояние как агендерность или расстройство гендерной идентичности. Люди, подобные Яковенко, могут считать себя интерсексуалами, т.е. людьми без гендера – ни мужчинами, ни женщинами.

«Мне всегда нравились женщины, я представлял себя чьим-то мужем… Я много занимался разными видами спорта. Однажды я открылся своим родителям, написав о своих чувствах в письме, однако им оно не понравилось. Затем последовал каминг-аут, после чего они выгнали меня из дома».

Изгнание ребенка, впрочем, длилось недолго – вскоре он снова был принят в семью. Однако Питер описывает свое окружение скорее как «токсичное», но никак не теплое или родственное. Он постоянно испытывает моральные и душевные травмы, издевательства в Интернете и в школе.

«В пятом классе я попросил своих родителей об операции по смене пола, – делится Яковенко, – а теперь мне нужно пройти курс по приему гормональных добавок для увеличения тестостеронов (мужских половых гормонов). Затем я хочу официально изменить свое имя на “Яковенко Питер Дмитриевич”».

На днях Яковенко исполнилось 18 лет, и его мать не возражает против идеи о смене пола.

Мечта всей жизни Яковенко – собрать деньги на операцию, покинуть излишне строгую семью и начать жить собственной жизнью. С этой целью он создал страницу на краудфандинговом сайте YouCaring, где просит помочь собрать $3 тыс.