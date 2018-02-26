Житель Сакраменто Арсен Мухтаров признает вину в налоговом мошенничестве. Об этом сообщает Федеральная прокурора штата Калифорния.

Как объявил федеральный прокурор МакГрегор Скотт, 39-летний Арсен Мухтаров признал себя виновным в сговоре с целью обмана государства путем подачи фиктивных налоговых деклараций.

Согласно документам суда, в сговоре также участвовали 34-летний Александр Кузьменко из Лумиса (бухгалтер фирмы VK Tax Services в Ситрес-Хайтс), 39-летний Петр Кузьменко из Вест-Сакраменто и 45-летний Валерий Никитчук из Кента, штат Вашингтон.

С февраля по ноябрь 2009 года преступники, используя краденые личные данные и фиктивные адреса, направили в Налоговую службу США около 90 заявлений на возврат налогов по программе для домовладельцев, впервые купивших жилье. Средства Налоговой службы были переведены на подконтрольные преступникам банковские счета, а затем были сняты с этих счетов и израсходованы. Общая сумма фиктивных заявлений составила $695 724, из них Налоговая служба выплатила мошенникам около $573 000.

Петр Кузьменко был приговорен только по этому делу к 6,5 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере $573 332. Александр Кузьменко был приговорен к 2 годам, а Валерий Никитчук – к 10 месяцам тюрьмы.

Вынесение приговора Мухтарову назначено на 1 июня 2018 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере до $250 000. Приговор будет определен с учетом всех обстоятельств, предусмотренных законом и федеральными рекомендациями.

Расследование дела Мухтарова вел Отдел криминальных расследований Налоговой службы. Обвинителем выступила помощник федерального прокурора Мишель Бекуит.

Как сообщал портал “Славянский Сакраменто”, другие члены семьи Кузьменко были приговорены к длительным тюремным срокам и отбывают наказание в федеральных тюрьмах США.