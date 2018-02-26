Подмосковный город Щелково известен тем, что 18 июня 1937 года из него стартовал беспосадочный перелет экипажа Валерия Павловича Чкалова по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер. Именем Чкалова была названа одна из улиц Ванкувера, а в 1975 году в аэропорту Пирсон-Филд советскому летчику был установлен памятник.

В 2017 году, к юбилею исторического перелета, глава Щелковского муниципального района Алексей Валов обратился к властям Ванкувера с предложением стать городом-побратимом Щелкова, однако городской совет после недолгого совещания ответил отказом.

По словам менеджера программы развития Ванкувера Жанетт Бейдер, город вынужден отказываться от большинства подобных предложений по экономическим причинам. В настоящее время Ванкувер поддерживает братские отношения только с японским городом Дзёё.

Другие города штата не ограничиваются единственным побратимом: у Келсо их 2, у Камаса 5, у Портленда 9, а у Сиэтла – 21. Об этом пишет The Columbian.