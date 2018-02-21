Следующим шагом расследования могут быть доказательства сговора – член Комитета по разведке Конгресса.

Предъявленные 16 февраля спецпрокурором Робертом Мюллером обвинения 13 российским гражданам за вмешательство в президентские выборы в США не означают завершение расследования, и не доказывают отсутствие сговора между командой Трампа и Москвой. Об этом 20 февраля заявил член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф на встрече в Commonwealth club в Сан-Франциско.

«Я не ожидал, что заключение Мюллера будет таким детальным. Теперь главная забота Москвы – это мучиться над догадками, каким образом американской контрразведке удалось узнать такие подробности, включая разговоры одного из фигурантов с членами его семьи. Тем не менее, Роберт Мюллер не включил в свое обвинительное заключение факт хакерского взлома почты Демократической партии, за которым, как уже доказано, стояла Россия. Это означает, что эти факты будут использоваться в последующих обвинительных заключениях», – пояснил конгрессмен.

Последовательность событий

Адам Шифф напомнил собравшимся последовательность событий. Еще 14 марта 2016 года бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос общался в Лондоне с неизвестным «профессором», предложившим ему компромат на Хиллари Клинтон. Затем, 9 июня 2016 года состоялась встреча Дональда Трамп-младшего и зятя президента Джареда Кушнера с юристом Натальей Весельницкой, имеющей связи с Кремлем и тоже пообещавшей предоставить компрометирующую информацию на Клинтон.

«Однако Кушнер сообщил, что был разочарован тем, что ему предложили русские. Уже после этого произошел взлом серверов Демократической партии – похоже, что россияне решили предложить Трампу кое-что получше. Украденные и частично подделанные письма появились на Викиликс, и Трамп во время своей предвыборной кампании постоянно ссылался на них», – напомнил Шифф, выразив надежду, что все эти факты найдут отражение в дальнейших заключениях спецпрокурора.

Также Адам Шифф перечислил другие тревожащие его тенденции, в частности, атаки действующего президента на независимых судей, прессу и давление на Министерство юстиции.

Меморандум Нунеса

«Меморандум Нунеса» представлял собой атаку на ФБР, разведсообщество в целом и косвенно – на Роберта Мюллера. Разведсообщество высказывалось о его неточности и о вреде, которое может принести раскрытие секретной информации. Тем не менее, текст меморандума был опубликован полностью, без малейшего правки. Мы надеемся, что ответный меморандум тоже будет опубликован в ближайшее время, однако опасаемся его политизированного редактирования», – сообщил конгрессмен.

Среди иных факторов, угрожающих национальной безопасности, Шифф назвал нежелание президента принимать какие-то меры для противодействия российскому вмешательству на следующих выборах.

«Тем не менее, наше разведсообщество не нашло доказательств, что русским удалось успешно повлиять на сам процесс голосования, то есть взломать системы подсчета голосов. В остальном же защита наших выборов во многом зависит от нас самих. России не под силу заставить нас перестать доверять нашей прессе, институтам или ФБР, она не может натравить нас друг на друга. Только мы сами можем сделать это», – заявил он.

Ожидать ли импичмента президента?

Тем не менее, Адам Шифф считает, что даже в случае, если демократы одержат победу на выборах в Палату представителей, им не стоит начинать процедуру импичмента президента до завершения расследования Мюллера.

«Я сам однажды участвовал в процедуре импичмента федеральному судьи, который был уличен в коррупции, однако довести этот процесс до конца не удалось, так как доказательства были слишком слабыми. Процесс доказывания по таким делам очень сложен, поэтому нам не стоит инициировать такую процедуру, пока не будут получены серьезные и неоспоримые доказательства», – посоветовал член Комитета по разведке.

Что касается внешней политики, в частности, северокорейской угрозы, Адам Шифф уверен, что у этой проблемы нет хорошего военного решения.

«Ее можно решить дипломатическим путем, и ключ к разрешению этой ситуации – позиция Китая», – заключил он.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com