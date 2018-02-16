Жертвами хакеров стали крупные процессинговые компании, магазины и банки в нескольких странах мира. Об этом сообщает Федеральная прокуратура США. Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец были арестованы в Нидерландах 28 июня 2012 года и экстрадированы в судебный округ Нью-Джерси.



Двое граждан России вчера были приговорены к заключению в федеральной тюрьме за участие в преступной схеме, в результате которой было скомпрометировано 160 миллионов номеров кредитных карт и причинен ущерб в сотни миллионов долларов.

37-летний Владимир Дринкман, житель Сыктывкара и Москвы, был приговорен к 144 месяцам тюремного заключения за незаконный доступ к защищенным компьютерам и банковское мошенничество, нанесшее ущерб финансовому учреждению. 34-летний Дмитрий Смилянец из Москвы был приговорен к 51 месяцу и 21 дню заключения за банковское мошенничество. Помимо этого, окружной судья Джером Симандл приговорил Дринкмана к периоду надзора в 3 года, а Смилянца – к периоду надзора в 5 лет. Оба подсудимых признали себя виновными в сентябре 2015 года.

Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец были арестованы в Нидерландах 28 июня 2012 года. Смилянец был экстрадирован в судебный округ Нью-Джерси 7 сентября 2012 года, а Дринкман – 17 февраля 2015 года.

«Дринкман и Смилянец не просто украли более 160 миллионов номеров кредитных кард у процессинговых компаний, банков, магазинов и других учреждений, но и использовали вырученные средства для подпитки подпольного рынка хакеров, – говорится в заявлении исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Джона Кронана. – Хакерам и желающим стать ими следует помнить, что Министерство юстиции будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для обнаружения, ареста и привлечения к ответственности всех, кто подвергает угрозе компьютерные сети, на которые полагаются коммерческие предприятия и их клиенты».

Дринкман и Смилянец признали, что вступили с тремя другими обвиняемыми в сговор по взлому корпоративных компьютерных сетей банков, магазинов и других предприятий, таких как NASDAQ, 7-Eleven, Carrefour, JCP, Hannaford, Heartland, Wet Seal, Commidea, Dexia, JetBlue, Dow Jones, Euronet, Visa Jordan, Global Payment, Diners Singapore и Ingenicard.

Согласно документам обвинения и данным в суде показаниям, у каждого из пятерых обвиняемых была своя роль в преступной схеме. 31-летний Александр Калинин из Санкт-Петербурга (Россия) вместе с Дринкманом специализировался на взломе систем безопасности и проникновении в компьютерные сети жертв. 36-летний Роман Котов из Москвы вместе с Дринкманом отвечал за поиск ценной информации в компьютерных сетях. 30-летний Михаил Рытиков из Одессы предоставлял услуги анонимного веб-хостинга, с помощью которого хакеры скрывали свою деятельность. Смилянец занимался продажей украденной информации и распределением вырученных средств.

В 2009 году Дринкману и Калинину (фигурирующим как «Хакер 2» и «Хакер 1») были предъявлены обвинения в деле против 34-летнего Альберта Гонзалеса из Майами в связи с пятью взломами компьютерных сетей, включая крупнейший на то время взлом процессинговой компании Heartland Payment Systems, Inc. Гонзалес в настоящее время отбывает 20-летний срок в федеральной тюрьме.

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Калинину также были предъявлены два федеральных обвинения в Южном судебном округе Нью-Йорка: первое – за взлом серверов NASDAQ, и второе, совместно с другим российским хакером, Николаем Насенковым – за участие в международной схеме по краже банковской информации у финансовых учреждений США.

Рытикову ранее были предъявлены обвинения в Восточном судебном округе Вирджинии за участие в ином преступлении.

Калинин, Котов и Рытиков в настоящее время находятся в розыске.

В результате действий преступников финансовые учреждения и граждане потерпели убытки в сотни миллионов долларов и неизмеримые потери в виде расходов, связанных с кражей личных данных. Убытки только трех из корпораций, ставших жертвами хакеров, составили более $300 млн.

Напоминаем, что подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.