Владимир Путин выразил соболезнование президенту США

Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отмечается, что подросток, ранее исключённый из школы за нарушение дисциплины, устроил стрельбу по учащимся. Жертвами расправы стали 17 человек, ещё 14 школьников в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Президент США Дональд Трамп днем в четверг обратился к стране, прокомментировав трагедию во Флориде.

«Стрелок убил 17 человек и ранил, как минимум, 14 других. Вся страна сейчас молится за погибших, – сказал он. – Мы с вами, и мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы облегчить вашу боль…Ваши страдания – это и наши (страдания ) тоже. Мы вместе с вами, как единая американская семья».

Глава Белого дома поблагодарил полицейских, прибывших на место происшествия, за проявленную ими смелость. Дональд Трамп сообщил, что собирается в ближайшее время посетить Флориду чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших, и «на месте продолжить координировать расследование».

Президент заявил, что администрация «сотрудничает с местными властями», ведя расследование, и собирается уделить особое внимание проблемам психических расстройств. Эта тема станет главной в предстоящих встречах руководителей страны с сотрудниками министерства юстиции и правоохранительных органов.

«Недостаточно просто принять решения, которые позволят нам считать, что мы действуем – сказал Дональд Трамп. – Нужно действовать и работать, решая эти проблемы».

Как сообщает корреспондент «Голоса Америки» Стив Херман, после того, как Дональд Трамп завершил свою речь, один из журналистов, которому было разрешено находиться в помещении, где президент делал заявление, спросил Трампа: «Собираетесь ли вы что-то предпринять по поводу оружия?».

Однако президент покинул помещение, ничего не ответив на этот вопрос.