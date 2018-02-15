Семья Кирия прибыла в США из Украины шесть месяцев назад. Кирилл рассказал своей маме, что мечтает стать офицером полиции, сообщает Голос Америки.

Юный Кирилл Кирия приехал в США со своей семьей. Недавно ему исполнилось 8 лет, и на день рождения он получил необычный подарок.

По словам мамы Кирилла, Ксении, они с подругой придумали пригласить на день рождения мальчика настоящего полицейского. Департамент полиции Монтгомери немедленно откликнулся на письмо матери.

«Шериф встретил Кирилла на остановке школьного автобуса. Моего мальчика так переполнили чувства, что он не смог сказать ни слова (необычно для него!). Шериф позволил ему посидеть в полицейском авто и отвел его за руку к нашему дому. Кирилл очень радовался и гордился, а еще получил много сувениров, – рассказала Ксения Кирия на своей странице в Фейсбуке. – Именинник так долго мечтал стать полицейским! Он и в самом деле считает себя настоящим полицейским и с утра до вечера не снимает свою фуражку».

«Сегодня офицер Алмиггаббер из отдела связей с общественностью прибыл на остановку школьного автобуса, чтобы пожелать Кириллу Кирие счастливого 8-го дня рождения. Семья Кирия прибыла в США из Украины 6 месяцев назад. Кирилл рассказал своей маме, что мечтает стать офицером полиции», – сообщает официальная страница департамента полиции округа Монтгомери, штат Мэриленд.

Американские правоохранители уделяют немалое внимание развитию отношений с общинами, в которых работает полиция. Например, для столицы США обычными являются совместные пикники и велопутешествия с местными полицейскими. Подобные мероприятия знакомят граждан с теми, кто охраняет их покой, и помогают развеять предубеждения относительно деятельности правоохранительных органов.