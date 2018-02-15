В штате Вашингтон обнаружили тело пропавшего в январе этого года 27-летнего Вадима Мухина. Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, молодой мужчина вместе с друзьями заночевал в лагере Сансет-Фоллз. После употребления алкоголя он отстал от своей группы, и с тех пор его никто не видел.

Сегодня около 9 часов утра в службу 911 поступил звонок от двух рыбаков, которые обнаружили в восточном рукаве реки Льюис предполагаемые человеческие останки.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, находящееся примерно в километре вниз по течению от Дэйбрейк-Парк, подтвердили, что находка действительно была трупом Мухина Вадима.

Тело погибшего длительное время находилось в воде, что сделало опознание на месте невозможным.

О причине смерти в офисе коронера округа Кларк не сообщается. Обратившиеся за помощью к общественности родственники Мухина прекратили поиски.