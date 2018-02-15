Жительница города Шарлотт (штат Северная Каролина) проведет в тюрьме 7 дней за то, что крестила свою дочь без ведома отца ребенка. Об этом из Чикаго сообщает телеканал ABC.



Два года назад Кендра Стокс и Пол Шааф решили расторгнуть свой брак в судебном порядке из-за непримиримых разногласий по вопросам веры. Шааф, практикующий католик, получил полные родительские права на дочь, включая принятие всех решений, касающихся религии. Судья предупредил обоих родителей, что за нарушение постановлений суда им может грозить тюремное заключение.

Однако на следующий же день Стокс крестила свою дочь, о чем отец узнал только из поста на Фейсбуке. Как сообщает WSOCT, Пол Шааф является практикующим католиком, а о вере матери не сообщается.

В результате Стокс была признана виновной в неуважении к суду и приговорена к 7 дням тюремного заключения. Согласно документам обвинения, она «проявила эгоизм, лишив отца ребенка возможности присутствовать на крайне важном для него событии».