Мужчина из Вирджинии Николай Босык обвиняется в приобретении детской порнографии на форуме в сети Tor. Житель Перселлвилла, штат Вирджиния, бывший членом сайта по рекламированию и распространению детской порнографии, сегодня признал себя виновным в приобретении детской порнографии.

Об этом объявили исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Джон Кронан из Отдела уголовных преступлений Министерства юстиции и исполняющий обязанности федерального прокурора Трейси Доэрти-Маккормик из Восточного судебного округа Вирджинии.

40-летний Николай Босык, обвинения которому были предъявлены 17 октября 2017 года, признал себя виновным перед окружным судьей Леони Бринкемой. Вынесение приговора назначено на 4 мая.

Согласно признанию подсудимого, он был членом действовавшего в анонимной сети Tor интернет-форума, посвященного распространению детской порнографии. При обыске ноутбука Босыка были обнаружены тысячи фотографий и видеофайлов, содержащих детскую порнографию.

Судебный процесс против Босыка стал частью проекта «Безопасное детство» – инициативы по борьбе с растущей эпидемией сексуальной эксплуатации и насилия над детьми. Проект, которым руководит федеральная прокуратура, был запущен Министерством юстиции в мае 2006 года. Его целью является координирование федеральных и местных правоохранительных органов с целью более эффективного выявления, задержания и привлечения к ответственности преступников, эксплуатирующих детей через Интернет, а также помощь жертвам этих преступлений.