Женщине российского происхождения были предъявлены обвинения в похищении своих детей, сообщил федеральный прокурор Томас Белл.

37-летняя Богдана Александровна Мобли обвиняется в одном случае международного похищения ребенка родителем. Мобли была арестована 29 сентября в Уичите после того, как провела более трех лет в России. Следователи полагают, что ее дети по-прежнему находятся в России.

Согласно документам суда, Мобли эмигрировала из России в Соединенные Штаты в 2003 году и впоследствии получила гражданство США. В марте 2014 года ее второй муж подал на развод в суде округа Седжвик. Пока шел судебный процесс, Мобли, будучи беременной, сбежала в Россию с двумя своими детьми – 2004 года рождения от первого брака и 2013 года рождения от второго брака. Ее третий ребенок появился на свет в России два месяца спустя.

В декабре 2014 года судья округа Седжвик дал бывшему мужу Мобли полные родительские права на двух младших детей и приказал вернуть их ему.

Находясь с детьми в России, Мобли разрешала бывшему мужу общаться с детьми только по телефону или по Скайпу. В январе 2015 года он прилетел в Польшу, чтобы встретиться с ней на российской границе, однако она не позволила ему увидеться с детьми и потребовала денег за возможность поговорить с ними, говорится в пресс-релизе Федеральной прокуратуры.

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Если Мобли будет признана виновной, ей грозит до 3 лет заключения в федеральной тюрьме и штраф в размере до $250 000. Расследование дела ведет ФБР, а обвинителем выступает помощник федерального прокурора Джейсон Харт.