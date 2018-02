Amazon и Whole Foods Market объявили о запуске программы бесплатной двухчасовой доставки натуральных и органических продуктов через сервис Prime Now. С сегодняшнего дня покупатели, проживающие в Остине, Цинциннати, Далласе и Вирджиния-Бич, смогут приобретать через Prime Now свежие овощи, мясо, рыбу и другие продукты из магазина Whole Foods Market. Покупки можно делать на сайте www.primenow.com или через приложение Prime Now для устройств на базе Android и iOS.

«Мы рады предложить нашим покупателям бесплатную двухчасовую доставку через Prime Now и выбор из тысяч натуральных и органических продуктов, – сказал генеральный директор Whole Foods Market Джон Мэки. – Объединенными усилиями мы уже снизили цены на многие товары, а теперь дополнительно облегчим жизнь пользователям Prime».

Для экспресс-доставки доступны тысячи товаров Whole Foods Market, включая органические овощи, выпечку, молочные продукты, мясо и рыбу. Также в список включены некоторые алкогольные напитки. Двухчасовая доставка для пользователей Prime бесплатна, а сверхбыстрая доставка в течение часа стоит $7,99 при сумме заказа в $35 и выше.

Доставка из магазина Whole Foods Market через сервис Prime Now работает ежедневно с 8 утра до 10 вечера. Проверить, входит ли ваш адрес в территорию доставки, можно на сайте www.primenow.com или через приложение Prime Now.