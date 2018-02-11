Обвиняемые продавали гражданам Армении поддельные справки и фотографии в национальных костюмах для получения виз P-3. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США.

Восточный судебный округ Нью-Йорка предъявил обвинения трем участникам мошеннической схемы по получению въездных виз в США гражданами Армении.

Об этом объявили исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Джон Кронан, федеральный прокурор Ричард Донохью и директор Службы дипломатической безопасности Кристиан Шурман.

Список обвинений из 15 пунктов был представлен вчера в федеральном суде в Бруклине. 47-летняя Стелла Бояджян (Рего-Парк, Нью-Йорк), 30-летний Грачья Атоян (Глендейл, Калифорния) и 41-летняя Диана Григорян, она же Дина Акопова (Республика Армения) обвиняются в сговоре с целью визового мошенничества, обмана государства и незаконного въезда иностранных граждан в Соединенные Штаты. Бояджян и Григорян дополнительно обвиняются в отмывании денег, а Бояджян – в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами. Предварительное слушание по делу об экстрадиции Атояна в Восточный судебный округ Нью-Йорка состоится сегодня в Центральном судебном округе Калифорнии.

«Мошенники, подрывающие нашу иммиграционную систему, угрожают общественной и национальной безопасности, – заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Джон Кронан. – Министерство юстиции не потерпит подобного нарушения иммиграционных законов нашей страны. Мы будем искоренять иммиграционное мошенничество и привлекать виновных к ответственности».

«В ходе мошеннического плана обвиняемые создавали поддельные афиши с изображением одетых в национальные костюмы заявителей, желающих получить визу на въезд в США в качестве артистов, – говорится в заявлении федерального прокурора Донохью. – Благодаря успешной работе нашей службы и наших партнеров из правоохранительных органов обвиняемые понесут ответственность за свои преступления».

Согласно обвинительному акту, обнародованному после ареста Бояджян и Атояна, Стелла Бояджян была лидером международной преступной группы, осуществлявшей масштабную схему визового мошенничества. Службе гражданства и иммиграции предоставлялись поддельные документы, свидетельствующие о том, что желающие въехать в США граждане Армении были участниками народных ансамблей и имели право на получение визы для «артистов уникальной культуры». Виза P-3 позволяет иностранным исполнителям с уникальными культурными программами приезжать в Соединенные Штаты для выступлений или преподавательской работы. Для этого работодатель или организация-спонсор должны предоставить Службе гражданства и иммиграции документы, подтверждающие культурную уникальность программ претендентов.

Как утверждает сторона обвинения, Бояджян была главой некоммерческой организации под названием Big Apple Music Awards Foundation в Рего-Парк, штат Нью-Йорк. Для осуществления мошеннической схемы Бояджян использовала свою организацию, а также официальные контакты и личные знакомства в музыкальной индустрии Армении. За плату в размере от $3 000 до $15 000 Бояджян и ее сообщники включали в петиции по форме I-129 граждан Армении, желавших приехать в Соединенные Штаты. Мошенники фотографировали претендентов, одетых в традиционные армянские народные костюмы, выдавали им поддельные справки и учили правильно вести себя на интервью с сотрудниками иммиграционной службы. После прибытия в Соединенные Штаты некоторые иностранные граждане оставались в стране незаконно, а некоторые платили Бояджян и ее сообщникам за продление визы P-3.