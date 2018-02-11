Леон Вайнстайн: превращение ФБР в КГБ

Лавина информации которая сваливается на нас относительно расследования Мюллера, подозрений о подтасовках организованных руководством ФБР, о незаконной слежке за командой Трампа во время и даже после выборов, рассказы о преступлениях Хилари и Била Клинтон, которые всегда выходят сухими из воды… не позволяет выстроить стройную и ясную картину того что происходило во время предвыборной борьбы 2016-го года.

Я предлагаю попробовать составить эдакую временную линейку произошедших событий, чтобы расставить по своим местам утверждения обеих сторон которые (как мы знаем) рассказывают об одних и тех же событиях прямо противоположные вещи. А последнее время просто не освещают события, которые не вписываются в создаваемую ими картину мира.

Давайте начнем с марта 2015-го года когда начался скандал с сервером Хилари Клинтон и многочисленными компьютерами, планшетами и телефонами которыми она и её приближенние пользовались совершенно наплевав на законы и правила секретности (правила которыe они подписали и поклялись выполнят). Даже коммуникации с президентом велись с незащищенных телефонов, дав возможность разведкам не очень дружеских стран узнавать важную а иногда и особо секретную информацию.

К этому времени Хилари Клинтон с помощью давления, связеи и денежных вливаний полностью подчинила себе ЦК демократичаской партии, обеспечила себе голоса практически всех супер-делегатов (по правилам Дем партии США кроме делегатов избранных голосованием рядовых членов партии, на сьезд едут и тоже имеют право голоса 716 партийных бонз).

Хотя формально Хилари анонсировала, что будет выставляться в президенты в Апреле 2016-го года, задолго до того ни одному из кандидатов на выдвижение в президенты от Дем партии США не было оставлено никаких шансов на победу. Руководство партии

делало все что приказывала Хилари, журналисты были прикормлены, и супер-делегаты были готовы сделать все чтобы избрать их идола. Им скоро представилась возможность доказать свою преданность и они украли у Берни Сандерса (сенатора из Вермонта) пять миллионов голосов просто перенеся их из одной колонки в компьютере в другую. А впоследствии во время дебатов с Трампом, СиЭнЭн через Дану Бразил передало Хилари вопросы которые ей будут задавать на дебатах.

Итак, Хилари полная фаворитка в партии и судя по опросам левых СМИ на 100% должна была стать президентом США. Левые были в восторге. Хилари поклялась продолжить дело Обамы, стать его “третьим сроком” и завершить все реформы которые он начал. Она так же поклялась впустить в страну миллионы беженцев из Сирии, легализовать четырнадцать миллионов нелегалов живущих в стране, впустить их детеь и родственников, предоставить им бесплатное лечение, бесплатное образование и увеличить социальную помощь…. мечта Владимира Ильича Ленина… Но вот маленькая проблема, ее могут (за действительно совершенные преступления) на много лет посадить в тюрьму…

Полный рассказ об этих событиях вы сможете увидеть на видео-блоге Леона Вайнстайна.