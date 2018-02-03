2 февраля Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал рассекреченный меморандум, в котором ФБР и Министерство юстиции обвиняются в предвзятости в отношении президента Дональда Трампа.

В частности, документ оспаривает законность получения ФБР специального контрразведывательного ордера на прослушивание советника Трампа Картера Пейджа 21 октября 2016 года. Согласно тексту меморандума, в основу аргументации для получения ордера якобы была положена информация из досье на Трампа, составленного ветераном британской разведки Кристофером Стилом. Республиканцы утверждают, что оно было создано по заказу штаба оппонента Трампа на выборах президента, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сам Трамп проигнорировал предостережение директора ФБР Кристофера Рэя и одобрил публикацию меморандума без редакций.

При этом большинство специалистов по безопасности сходится к мысли, что «меморандум» представляет собой ничто иное, как попытку дискредитировать расследование возможного сговора команды Трампа с Россией, проводимое ФБР и спецпрокурором Робертом Мюллером. Известный сенатор-республиканец Джон МакКейн заявил, что «атака на ФБР и Министерство юстиции не отвечает ни интересам Америки, ни партии, ни президента, а только путинским».

«И это все? Бесчестная и вводящая в заблуждение записка разрушила Комитет по разведке Палаты представителей, уничтожила доверие к разведсообществу, повредила работе с судом FISA и привела к необоснованному разоблачению секретного расследования в отношении американского гражданина. Ради чего? Департамент юстиции и ФБР должны продолжать свою работу», – написал в своем твиттере бывший директор ФБР Джеймс Коми.

С мнением Коми солидарны и другие ветераны ФБР.

«Трамп в одностороннем порядке решил придать гласности особо секретную информацию не потому, что она имеет решающее значение для национальной безопасности, а только для собственной политической выгоды. Трамп нарушил главное правило для защиты разведданных, согласно которому Белый дом не должен рассекречивать информацию без согласования с разведсообществом. Трамп сделал это, потому что пытается доказать теорию заговора о том, что Министерство юстиции и ФБР якобы представляют собой часть «глубинного государства», планирующего совершить против него переворот. Однако на практике это привело лишь к потере доверия со стороны наших источников и союзников, отношения с которыми строились после Второй мировой войны; потере доверия к разведке и уважения ко всему разведывательному сообществу, а также нарушение неприкосновенности секретной информации», – сообщил 31-летний ветеран ФБР, специалист по борьбе с организованной преступностью Майрон Фуллер в интервью нашему сайту.

«Многие люди сотрудничают с ФБР, только будучи уверенными, что их личность никогда не будет раскрыта. Поэтому данный меморандум наносит ущерб безопасности США в целом даже больше, чем Бюро. Это в первую очень наносит ущерб возможностям агентов находить источники и получать их доверие. В результате становится намного сложнее добывать информацию, внедряться в преступные группы, расследовать дела. Также ФБР может потерять доверие населения после этого. Вот что происходит, когда политическая партия становится для людей выше, чем их преданность своей стране», – посетовал ветеран ФБР с 27-летним работы в ФБР Эндрю Брингюэль.

С правоохранителями согласны и разведчики. бывший старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы Джон Сайфер.

«Вера в нашу надежность подорвана. Это очень важно – выстроить доверие между партнерами. Сейчас, из-за этой выходки, нас считают ненадежными и не заслуживающими доверия», – подытожил он в интервью «Славянскому Сакраменто».

Ксения Кириллова, SlavicSac.com