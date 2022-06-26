Все аборты Трампа

Вы слышали, что после решения Верховного суда аборты стали противозаконными где-то в половине американских штатов? Вы не понимаете, при чём здесь Трамп? Он всего лишь целенаправленно назначил необходимое количество судей, чтобы ограничить права женщин на собственное тело. В этом месте поподробнее?

В 1973 году Верховный суд легализировал аборты. Это решение вошло в историю как «Ро против Уэйд» или просто «Ро». Конституционные эксперты до сих пор спорят о юридической обоснованности этого решения. Рут Бейдер Гинсбург, например, считала, что аборты нужно было разрешить на основе равенства в 14-й поправке конституции, а не на основе неприкосновенности частной жизни, которая в конституции не упоминается. Но дело не в том, почему разрешили аборты. В американской юриспруденции есть понятие «stare decisis», что в переводе с латыни означает «решённый» вопрос. Верховный суд находится под сильным влиянием прецедента. Даже если новые судьи не согласны с предыдущим решением, они теоретически не могут взять и отменить его без очень веских на то причин.

Однако движение против абортов, которое в основном состоит из христиан-евангелистов, пыталось подорвать Ро на протяжении почти 50 лет. У них было много разных методов, но их самая заветная мечта была захватить Верховный суд. Их желанием воспользовались республиканцы, и религиозные христиане стали крупнейшей фракцией внутри республиканской партии.

Кандидатов в Верховный суд номинирует Президент, а утверждает Сенат. В самом суде 9 человек, которые назначаются пожизненно или до добровольного ухода на пенсию. Значит нужно, чтобы «правильные» Президенты назначили хотя бы 5 «правильных» судей при поддержке 60 из 100 сенаторов. Эта интрига оказалась сложнее, чем «Игра престолов».

Судьи могли быть назначены Президентом-республиканцем, но, нацепив мантию, продолжали защищать Ро. В процессе номинации кандидаты стандартно уходили от прямого ответа по поводу абортов и корректно отказывались давать обещания о своих будущих решениях. Тогда на помощь борцам с абортами пришла организация «Общество федералистов». «Федералисты» тщательно изучали карьеры судей и составляли список из надёжных кандидатов. Республиканцы номинировали кандидатов из этого списка на все судебные должности, особенно в Верховный суд.

Несмотря на все усилия, к началу 2016 года религиозные фундаменталисты могли рассчитывать всего на 3 голоса: Антонин Скалиа, Кларенс Томас и Сэмуэль Алито. Джон Робертс тоже хотел бы отменить «Ро», но он уважительно относился и к суду, и к прецеденту. Энтони Кеннеди занимал либеральную позицию в отношении абортов. Остальные 4 судьи были назначены демократами. Право женщин на аборты было в относительной безопасности. Верховные судьи планируют уйти на пенсию таким образом, чтобы их преемник был близок к ним идеологически. Это значит, что судьи, назначенные республиканцами, стараются уйти в отставку, когда у власти находится республиканский Президент. Сенат, как правило, одобрял квалифицированных кандидатов.

Форс мажор произошёл в феврале 2016 года. Внезапно и скоропостижно умер Скалиа. У Обамы появилась неожиданная возможность повлиять на баланс сил в Верховном суде. Он скромно номинировал достаточно центристского кандидата Меррика Гарланда. Но Митч МакКоннелл, республиканский лидер Сената, нарушил все традиции, отказался рассматривать любые кандидатуры от Обамы.

В это время в Америке шла предвыборная президентская кампания. Трамп не разбирался в политике абортов, но понимал, что ему необходима активная поддержка евангелистов. 30 марта он шокировал обе стороны заявлением, что если аборты запретят, то нужно наказывать женщин, которые преждевременно прерывают беременность. До этого даже самые ярые борцы с абортами стремились наказать только врачей.

19 октября, за пару недель до выборов, Трамп заявил, что назначит судей, которые отменят Ро. Он даже опубликовал список потенциальных кандидатов на основе рекомендаций «федералистов». Часть религиозных фанатиков действительно поверили, что Трамп – посланник божий. Но большинство понимали, что этот сексуально озабоченный демагог, который сам оплатил неизвестно сколько абортов, не имеет никакого отношения к христианской религии. Они сознательно пошли на «сделку с дьяволом»: поддержали Трампа на выборах, чтобы спасти чьи-то «беззащитные» эмбрионы.

Нужно отдать должное – Трамп выполнил своё обещание. На место Скалии он номинировал Нила Горсуча. В 2018 году Кеннеди решил уйти на пенсию – Трамп номинировал Бретта Кавано. В 2020 году за два месяца до выборов умерла Рут Бейдер Гинсбург – Трамп успел пропихнуть Эми Кони Берретт. Таким образом за 4 года он смог назначить троих судей. Для сравнения три предыдущих Президента успевали назначать только двух судей за 8 лет у власти. Где МакКоннелл нашёл 60 голосов, ещё и три раза? А нигде. Он просто решил, что 51 будет достаточно. Дело в том, что республиканцы на протяжении нескольких лет блокировали все номинации Обамы. Тогда демократы первые были вынуждены изменить правила Сената. МакКоннелл пошёл ещё дальше и изменил правила на номинации в Верховный суд. В итоге Томас, Алито и три трамповских назначенца проголосовали за отмену прав женщин на аборты.

Решение было объявлено 24 июня. Теперь каждый штат будет решать, что делать с беременными женщинами. В некоторых штатах аборты уже запрещены полностью. В других запрещены спустя 4 недели после зачатия, когда женщина может не знать, что она беременна. В некоторых штатах аборты запрещены даже после изнасилования, даже если есть угроза жизни матери, даже если плод болен, не совместим с жизнью или уже умер. И это только начало.

Поэтому, дорогой читатель, без Трампа это всё было просто невозможно. Если вы голосовали за Дорогого Лидера, получите и распишитесь. Вы не расисты, но волновались, что кто-то расплодится быстрее вас? Коротких замыканий вам в ваше больное сознание. Вы не расисты, но боялись, что в Америке наступит Шариат? Привыкайте жить под законами христианских фундаменталистов. Не хотели голосовать за Клинтон? Не голосовали, потому что «какая разница»? Не интересовались политикой? Оказалось, что политика интересуется вашей половой жизнью. У борцов с абортами заняло 50 лет, чтобы отменить Ро. Сколько лет нужно будет, чтобы восстановить права женщин?

Дмитрий Абрамсон