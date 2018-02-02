Редактора «Славянского Сакраменто» едва не взяли в заложники под Киевом  

Главный редактор «Славянского Сакраменто» с группой лиц насильно удерживались под Киевом. Группу едва не захватили в заложники неопознанные украинские граждане под предводительством депуата сельской рады Александра Скоца.



Два гражданина США и двое украинцев в течение получаса незаконно удерживались в бывшем пионерском лагере под Киевом.

Руслан Гуржий (Калифорния), Влад Железный (Огайо), Алексей Тарасов (Украина) и Петр Вдовиченко (Украина) были насильственно задержаны на территории христианского благотворительного центра «Надежда» (переименован в «Центр милосердия и реабилитации церкви Храм Спасителя») группой неизвестных под предводительством Александра Скоца.

Инцидент произошел 2 февраля, когда группа американских и украинских активистов приехала для проведения журналистского расследования на территорию, отнятую у Людмилы Мишанной с помощью рейдерского захвата.

Как сообщил Руслан Гуржий, в процессе проведения интервью неизвестные под командованием местного бизнесмена Александра Скоца и его подчиненных, в частности Анатолия Карповца, закрыли ворота и в течение получаса удерживали прибывшего из Калифорнии журналиста и сопровождавших его лиц.

Сотрудник Центра милосердия «Надежда» в г. Боярка Петр Вдовиченко заявил, что полиция явно превысила свои полномочия и «действовала в угоду Скоцам».

Настойчивые просьбы открыть ворота и пропустить гостей нагло игнорировались, более того, руководители местной группировки (Александр Скоц и Анатолий Карповец) в бесцеремонной манере оскорбляли мирно беседующих посетителей.

В ответ на беспредельные действия подельников Скоца было вызвано несколько нарядов местной полиции с автоматчиками. За несколько минут до прибытия наряда Скоц дал команду открыть ворота и выпустить удерживаемых граждан.

Полиция опросила пострадавших и пообещала разобраться с деталями происшествия. Отдельно отмечается, что подобные противозаконные действия Александра Скоца и его соучастников могут попадать под действие статьи «захват и удержание заложников» Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

«Полиция приехала по вызову без жетонов, требуемых местными законами, неохотно предъявляла свои удостоверения, пытаясь отделить меня от группы и доставить в отделение», – сказал Руслан Гуржий, добавив, что жители города сообщают о массовых случаях подкупа местных правоохранителей членами семьи Скоцев.

«То, что творит местная мафия в связке с правоохранителями – полный беспредел и беззаконие, – сказал бывший ветеран АТО и боец батальона “Торнадо” Алексей Тарасов, присутствовавший при задержании. – Более того, в ходе опроса пострадавших были совершены многочисленные нарушения Конституции Украины и базовых прав человека».

Остается добавить, что Александр Скоц является родным братом пастора церкви “Вифания” и учредителя организации Ukraine Relief в Сакраменто – Степана Скоца. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” Александр Скоц занимает пост депутата сельской рады в селе Крюковщина.

Ранее мы сообщали о других противоправных действия семейного клана Скоцев в Калифорнии и Украине, в том числе о наличии целой сети по торговле гуманитарной помощью из стран Запада.