Губернатор Гэвин Ньюсом поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

“Жесткая. Бесстрашная. Настойчивая.

Поскольку на карту поставлена ​​наша демократия и наше будущее, никто не сможет лучше расследовать дело против темного видения Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровом направлении, чем вице-президент Америки. @КамалаХаррис,” – написал губернатор Калифорнии на своей страничке в Х в воскресенье.

Гэвин Ньюсом раньше работал рука об руку с Камиллой Харрис: она занимала должность окружного прокурора, а он был мэром Сан-Франциско.

Среди калифорнийских политиков ее поддержали, в том числе сенаторы Лафонза Батлер и Алекс Падилья, представители Кэти Портер, Адама Шиффа и Эрика Суолвелла.

Несколько видных демократов, в том числе те, кого ранее считавшиеся потенциальными претендентами на выдвижение от партии, также поддержали Харрис: губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи и губернатор Иллинойса Дж. Б. Притцкер, также бывший президент Билл Клинтон, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, Черная фракция Конгресса и другие.