Минюст США передал в Сенат документы по делу Хиллари Клинтон — общественность требует раскрытия правды и по делу Эпштейна

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Министерство юстиции выполнило запрос председателя юридического комитета Сената Чака Грассли, касающийся расследования по делу Хиллари Клинтон.

Речь идёт о материалах, связанных с действиями бывшего директора ФБР Джеймса Коми во время расследования использования Клинтон частного почтового сервера и возможного разглашения ею секретной информации в период её работы на посту госсекретаря.

«Сегодня Министерство юстиции выполнило запрос председателя Грассли о предоставлении информации, касающейся провального расследования, проведённого экс-директором ФБР Джеймсом Коми в отношении обращения Хиллари Клинтон с засекреченными данными во время её пребывания на посту госсекретаря», — заявила Бонди.

Она также поблагодарила сенатора Грассли за его «непоколебимую, многолетнюю преданность делу раскрытия правды и привлечения к ответственности тех, кто пытается её скрыть».

По словам Бонди, Минюст и впредь будет поддерживать усилия Конгресса, направленные на обеспечение прозрачности и подотчётности в работе федеральных органов власти.

На фоне этого решения в обществе вновь звучат требования к Минюсту об обнародовании полной информации по делу Джеффри Эпштейна, включая имена влиятельных лиц, фигурировавших в материалах расследования. Многие считают, что только широкая огласка и открытость по этому вопросу сможет восстановить доверие к системе правосудия.