Едва минул первый год пребывания команды Дональда Трампа у власти, как русскоязычное население Калифорнии попросило миллиардера и строительного магната баллотироваться на второй срок. Об этом в четверг сообщает “Славянский Сакраменто”.



«Уважаемый Президент Трамп, от имени славянских и восточно-европейских иммигрантов в Америке мы поддержали Вашу кандидатуру на президентских выборах 2016 года, и мы безусловно поддерживаем важную миссию “снова сделать Америку великой”. На выборах 2020 года сообщество славянских иммигрантов под моим руководством вновь отдаст за Вас свои голоса. Вы стали ответом на миллионы молитв на протяжении многих лет, – говорит в своем обращении к президенту председатель Восточно-Европейской и Славянско-Американской коалиций Флорин Чурюк из Сакраменто.

Как сообщает Чурюк, славянско-американские иммигрантские сообщества Соединенных Штатов крайне обеспокоены изменениями, произошедшими с Америкой за последние 25 лет.

Русскоязычный Сакраменто: культурное наследство

«Славянские иммигранты прибыли из стран Восточной Европы, где семейные ценности передаются из поколения в поколение. Культурное наследство и традиции славян старше даже американских, – говорит Флорин Чурюк. – Среди славян высок уровень христианской веры. Они ориентированы на семью».

По словам Чурюка, Америка стала для них новым домом и последним пристанищем. Однако последние три десятилетия стали для Америки худшими в истории, и вот почему:

– Америка перестала поддерживать свой собственный патриотизм;

– США стали новой страной либерализма и свободы выбора;

– Америка оставила семейные ценности и поддержку семьи;

– Америка стала поддерживать во всем мире пропаганду геев и лесбиянок;

– Соединенные Штаты потеряли поддержку народа и веру в свою страну;

– Америка отдала свою собственную экономику в руки мировых корпораций, сократив экспорт и увеличив импорт. Этим она разрушила мечты малого бизнеса и рабочего класса;

– Америка провозгласила свободу вероисповедания, уничтожая свою собственную христианскую веру;

– Америка позволила нелегальным иммигрантам тратить федеральные средства на социальные услуги, медицинское обслуживание и обучение в школах и колледжах;

– Наша страна до президентских выборов 2016 года стояла на краю гибели.

Чего добился президент Дональд Трамп всего за год?

«Восстановил Америку, – отвечает Флорин Чурюк. – Вернул то, что десятилетия назад было потеряно. Снова сделал Америку великой. Признал американскую христианскую веру и патриотизм, помогая людям вновь почувствовать себя жителями одной из лучших стран мира, где они могут воплощать свои мечты, получать образование и создавать семьи на прочном экономическом фундаменте. Наслаждаться свободой и возвращать международное уважение. Гордиться тем, что они американцы».

Как лидер славянско-американского сообщества и убежденный консерватор-республиканец, Флорин Чурюк гордится тем, что славянские иммигранты во всех 50 штатах страны проголосовали за Дональда Трампа.

«Я знаю, что перед выборами у моих соотечественников были реальные опасения за судьбу Америки. Мы все видели это. К счастью, президент Дональд Трамп пожертвовал своими деньгами, временем и репутацией и прыгнул в огонь политики, чтобы спасти Америку, спасти американский народ, спасти мою и вашу американскую мечту. В Америке не будет иммигрантов, которые прибыли сюда из-за океана и стали неудачниками. Мы все приехали сюда, спасаясь от религиозных и политических преследований, бедности, нарушений прав человека, рабства и многого другого. Мы хотим добиться успеха и победить, став единой страной, единым народом. Слава Богу за Дональда Трампа, который старается сделать мою и вашу мечту реальностью. Я уверен, что славянско-американское сообщество крайне радо тому, что он стал 45-м президентом Соединенных Штатов», – продолжает автор обращения к президенту.

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Америке предстоят новые изменения к лучшему, считает председатель Восточно-Европейской и Славянско-Американской коалиций.

«Вера, семейные ценности, патриотизм, любовь к своей стране, признание наших героев, забота о пожилых, реформа здравоохранения и многое другое. Мы как народ должны исполнить свой долг и поддержать усилия президента, превращающие Америку в ту страну, которой она когда-то была. Вместе мы вновь сделаем Америку великой», – заключает лидер славян в Северной Калифорнии.

Несмотря на то, что Чурюк является убежденным республиканцем, он поддерживает калифорнийского губернатора-демократа.

«Джерри Браун – легендарный политик, и его будут с благодарностью вспоминать за служение нашему народу и штату Калифорния на посту губернатора», – заключает Чурюк.

Флорин Чурюк также является директором Славянского общественного центра города Сакраменто, который по некоторым оценкам насчитывает около 100 тыс. русскоязычных иммигрантов. На прошлых выборах многие из них отдали свои голоса за кандидатуру Дональда Трампа.