Поезд с группой законодателей столкнулся с грузовиком

Поезд, перевозивший группу законодателей-республиканцев, совершавших поездку утром в среду поездку в Западную Вирджинию, столкнулся с грузовиком для транспортировки мусора, сообщили американские СМИ, ссылаясь конгрессмена Карлоса Курбело.

Инцидент произошел вблизи Шарлотсвилла, штат Вирджиния, передает Голос Америки. В поезде находились члены Палаты представителей и Сената, принадлежащие к Республиканской партии.

Как заявил Белый дом, ни один из законодателей и сотрудников аппарата не пострадал серьезно. Вместе с тем сообщается, что один человек погиб и еще один получил серьезные травмы.

«Президент полностью информирован о ситуации в Вирджинии и регулярно получает новые сведения, – говорится в заявлении Белого дома. – Подтвержден факт гибели одного человека и серьезные травмы у другого».

Согласно поступившим позднее данным, погибший находился на грузовике.

Конгрессмен Брэдли Берн, один из пассажиров поезда, написал в “Твиттере», что он и его жена Ребекка не пострадали. «Поезд, перевозивший членов Республиканской партии… попал в аварию, но мы с Ребеккой в порядке. Служба безопасности и врачи помогают навести порядок и оказать первую помощь пострадавшим», – рассказал конгрессмен.

Конгрессмен Грег Уолден также сообщил в «Твиттере», что он не пострадал, и отметил, что спасатели оказывают помощь тем, кто находился на грузовике.

«Мы в порядке, но наш поезд налетел на грузовик, перевозивший мусор. Те (из нас), у кого есть медицинская подготовка, помогают водителям грузовика», – написал Уолден.