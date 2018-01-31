18-летний житель Ванкувера стал виновником аварии, в которой пожилой водитель получил травмы головы и спины. Дмитрий Лежнин был арестован по подозрению в опасном вождении, бегстве от полиции и двух случаях нападения с помощью транспортного средства.

Фото: Washington State Patrol

По сообщению полиции Ванкувера (штата Вашингтон) в воскресенье утром сотрудник дорожного патруля заметил седан «Акура» синего цвета, съехавший с шоссе Interstate 205 и продолживший движение по Highway 500. Радар показал, что машина двигалась со скоростью 82 мили в час в зоне с ограничением 60, и патрульный начал преследование нарушителя.

На перекрестке со 112-й авеню «Акура» не вписалась в правый поворот, перескочила через бордюр и попала на полосы встречного движения, где столкнулась с красным внедорожником «Тойота».

Патрульный арестовал Лежнина, который позже признал, что пытался скрыться от полиции, сообщает The Columbian.

Дмитрий Лежнин при столкновении не пострадал, однако его пассажир, 19-летний Виталий Лежнин, был доставлен в госпиталь с травмами.

Водитель «Тойоты», 82-летний Лоуэлл Финстад из Ванкувера, был транспортирован в медицинский центр PeaceHealth Southwest. Согласно предоставленным суду медицинским записям, у него были обнаружены переломы позвоночника и грудины, внутричерепное кровоизлияние, повреждения внутренних органов и порезы руки и головы.

Оба автомобиля, «Акура» Лежнина и «Тойота RAV4» Финстада, не подлежат восстановлению.