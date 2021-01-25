Американка приговорена к 11 лет тюрьмы за предоставление секретной информации России

Элизабет Джо Ширли из Хеджесвилля, Западная Вирджиния, была приговорена сегодня к 97 месяцам лишения свободы за незаконное хранение документов, содержащих информацию национальной обороны, и 36 месяцам лишения свободы за международное похищение родителей.

47-летняя Ширли признала себя виновной по одному пункту обвинения в умышленном сохранении информации о национальной обороне и по одному пункту обвинения в международном похищении родителей в июле 2020 года. Ширли призналась в незаконном хранении документа Агентства национальной безопасности (АНБ), содержащего засекреченную информацию разведывательного характера, касающуюся военных и политических вопросов иностранного правительства.

В июле 2019 года Элизабет Ширли отвезла свою шестилетнюю дочь в Мексику с намерением связаться с представителями правительства России с просьбой о переселении в страну, которая не выдаст ее Соединенным Штатам. Ширли взяла с собой в Мексику информацию о национальной обороне, которую она незаконно хранила. Находясь в Мексике, Ширли подготовила письменное послание российским правительственным чиновникам, ссылаясь на “срочную необходимость” иметь “отправленные из США предметы, связанные с работой [ее] жизни, прежде чем они будут конфискованы и уничтожены”.

13 августа 2019 года Служба маршалов США и правоохранительные органы Мексики обнаружили Ширли и ее дочь в отеле в Мехико. Мексиканские власти арестовали Ширли на основании ордера на арест, полученного полицией штата Западная Вирджиния (WVSP) по обвинению в сокрытии несовершеннолетнего от опекуна.