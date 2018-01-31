Каждый год более 40 миллионов малоимущих и безработных в Соединенных Штатах пользуются программой социальной поддержки SNAP для приобретения продуктов. Это самая распространенная программа продовольственной помощи в стране, спасающая от голода миллионы семей.

“Но как же быть с домашними любимцами? К сожалению, SNAP не распространяется на приобретение еды для домашних животных, что ставит малоимущие семьи в затруднительную ситуацию”, – вопрошает Эдвард Джонсон.

Эдвард Джонсон обратился с просьбой к федеральному правительству ввести специальную программу поддержки владельцев домашних животных. Размещенную на сайте The Petition Site просьба набрала свыше 100 тыс. голосов.

“Я один из таких американцев. Я пользовался программой SNAP всего несколько месяцев, но из-за правительственных ограничений был не в состоянии кормить свою собаку. Пожалуйста, подпишите эту петицию, если вы считаете, что преимущества программы SNAP должны распространяться на корм для домашних животных! – обращается к любителям домашних животных Джонсон.

Некоторые утверждают, что люди не должны держать животных, если не могут себе этого позволить, говорит Джонсон. По словам любителя животных, финансовый статус человека или семьи может измениться в любую минуту. Должны ли они бросить домашнего любимца, с которым прожили вместе много лет, из-за временных проблем с деньгами? Или же им следует дать возможность пользоваться федеральной помощью и продолжать кормить его?

Домашние животные важны для эмоциональной поддержки, и для многих людей они являются частью семьи. Быть бедным нелегко и без того, чтобы быть вынужденным расстаться со своим компаньоном, считает инициатор петиции.