Национальная статистика по производственным травмам со смертельным исходом за 2016 год. Благодаря опубликованной информации, определились самые опасные профессии в США.

По данным Бюро трудовой статистики США, в 2016 году в Соединенных Штатах было зарегистрировано 5 190 производственных травм со смертельным исходом. Это на 7% больше, чем в предыдущем году (4 836 случаев). Частота происшествий со смертельным исходом увеличилась за это время с 3,4 до 3,6 случаев на 100 000 эквивалентных работников. Этот показатель – самый высокий с 2010 года.

Чаще всего к смертельным исходам приводят травмы, связанные с транспортом – 2 083 случая, или 40%. За ними следуют нападения людей и животных, число которых в 2016 году возросло на 23%. Также резко изменилась статистика по отравлениям (подъем на 22%) и пожарам/взрывам (спад на 27%).

Количество смертельных исходов от травм, причиненных людьми и животными, в 2016 году составило 866 случаев. Количество убийств на рабочем месте составило 500 случаев (на 83 больше по сравнению с 2015 годом), а самоубийств – 291 случай (на 62 больше). Это наибольшее число убийств с 2010 года и наибольшее число самоубийств за все время ведения статистики (с 1992 года).

Самые опасные профессии в США

От падений в 2016 году погибли 849 человек, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом и на 25% больше по сравнению с 2011 годом. Более чем на 25% участились падения со смертельным исходом среди кровельщиков, плотников, арбористов и садовников, а также операторов тяжелой техники и грузовых автомобилей с прицепом. Передозировка алкоголем и наркотиками в рабочее время стала причиной гибели 217 человек, что на 32% больше, чем в 2015 году.

Количество несчастных случаев со смертельным исходом среди работников профессий, связанных с транспортом и перемещением грузов, возросло на 7%. Количество пострадавших в этой индустрии составило 1 388 – больше чем четвертая часть всех случаев гибели на работе.

Рабочие-иностранцы составили около 25% всех погибших от производственных травм. 37% из них родом из Мексики, 19% – из стран Азии.

С работниками в возрасте 55 лет и старше в 2016 году произошло 1 848 несчастных случаев со смертельным исходом – самое большое число с начала ведения статистики (1992 год). В этой категории отмечается повышенная частота смертельных травм по сравнению с остальными возрастными группами.