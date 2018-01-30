Мэра флоридского города арестовали из-за “русских денег”

Мэр флоридского города Халландейл-Бич Джой Купер в четверг была арестована за финансовые нарушения в ходе ее избирательной кампании 2012 года. В списке обвинений значатся отмывание денег, должностные проступки, превышение лимита пожертвований на кампанию и сбор средств в принадлежащем правительству здании.

Почему же правосудие выжидало пять долгих лет, прежде чем предъявить Купер эти обвинения, задается вопросом издание Miami Herald.

Эта история началась в мае 2012 года, когда мэр Халландейл-Бич встретилась в своем офисе с двумя бизнесменами из Калифорнии и своим близким знакомым, преуспевающим адвокатом и лоббистом из Южной Флориды Аланом Кослоу.

Бизнесмены – которые на самом деле были агентами ФБР под прикрытием – предложили Купер пожертвовать деньги на ее избирательную кампанию в обмен на одобрение их строительного проекта городской комиссией.

«Бизнесмены из Калифорнии» с русскими чеками

Кослоу согласился помочь обойти законы, ограничивающие размер пожертвований. Вскоре «бизнесмены из Калифорнии» принесли ему бумажный пакет, в котором лежали 80 стодолларовых купюр, а некоторое время спустя Кослоу торжественно вручил Джой Купер десять чеков по $500 каждый. В финансовой отчетности избирательной кампании значилось, что эти средства пожертвовали несколько учителей и один пенсионер – все с русскими фамилиями.

После выборов мэра в 2012 году ФБР переключило все внимание на Кослоу, который обвинялся в отмывании сотен тысяч долларов, полученных от незаконного игорного бизнеса и торговли наркотиками.

«Бизнесмены из Калифорнии» предъявили Кослоу свои жетоны, но не арестовали его, а начали использовать для расследования других лоббистов и политиков.

Наконец, в ноябре 2017 года, получив письменные показания о финансовых махинациях в избирательной кампании Купер, правоохранительные органы вновь взялись за ее дело.

В четверг утром Купер добровольно явилась в прокуратуру и была помещена в тюрьму округа Бровард. Вечером того же дня она вышла на свободу под залог в $12 000.