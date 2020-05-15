Рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе несколько замедлился, однако, по данным Министерства труда, за пособием все же обратились почти 3 миллиона человек, в то время как пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб крупнейшей экономике мира. Об этом сообщает Русская служба Голоса Америки.

За два месяца без работы остались 36,5 миллиона человек – более пятой части рабочей силы, общая численность которой – 164 миллиона.

На прошлой неделе правительство объявило, что уровень безработицы достиг 14,7 процента, однако, по словам ключевых советников Трампа по экономике, на самом деле этот показатель может быть выше и в предстоящие недели приблизится к 25 процентам.

По официальным данным, объем ВВП в первом квартале сократился на 4,8 процента, однако эта оценка основана на показателях за период, когда весь масштаб последствий пандемии еще не был очевиден.

Конгресс и президент Трамп уже выделили 3 триллиона долларов в качестве антикризисной помощи жителям и бизнесу. Контролируемая демократами Палата представителей хочет выделить дополнительную помощь, однако республиканцы против, а президент занимает выжидательную позицию.

Трамп в интервью Fox Business отметил, что демократы хотят краха американской экономики, надеясь, что это укрепит шансы Джо Байдена на избрание по итогам ноябрьских выборов.

«Чем менее успешным будет открытие экономики, тем им лучше, возможно, на выборах, – сказал президент. – Им лучше, чтобы наша страна потерпела крах (а вы знаете, что это значит – смерть), чем чтобы я был переизбран».

Глава ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что американскую экономику ждет несколько лет рецессии, если трудящимся не будет выделена дополнительная помощь. По его словам, в 40 процентах семей с годовым доходом менее 40 000 долларов в год кто-то потерял работу.

«Дополнительная фискальная поддержка обойдется дорого, но она того стоит, если это поможет избежать долгосрочного экономического ущерба и обеспечит нам более уверенное восстановление», – сказал Пауэлл в ходе телеконференции с Институтом международной экономики Петерсона.

Министр финансов Стивен Мнучин и другие советники Трампа называют спад значительным, однако прогнозируют подъем во второй половине года и следующем году. Однако Бюджетное управление Конгресса полагает, что уровень безработицы в конце следующего года может остаться на уровне 9,5 процента.